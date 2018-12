Detalii INCENDIARE despre relaţia dintre BOTEZATU şi Bianca DRĂGUŞANU. Cine a ÎNŞELAT

Cătălin Botezatu a vorbit despre cum a înşelat-o pe Bianca Drăguşanu, chiar în perioada în care cei doi aveau o relaţie. Creatorul de modă crede că Bianca a simţit şi ea că îi este infidel.





Cătălin Botezatu a înşelat-o de multe ori pe Bianca Drăguşanu şi crede că „probabil că şi ea a simţit”.

„Eu sunt un om sincer, după cum ştiţi. Vorbesc fără perdea, am mai spus că pentru mine sexul e cel mai important într-o relaţie. Bărbaţii să ştiţi că recunosc asta! Femeile însă, unele dintre ele, care fac sex pe unde apucă şi îl introduc cu ambele mâini, spun că pentru dânsele contează cel mai mult sufletul şi comunicarea... Da, da, şi când trece pe lângă ele unul care arată bine, le colcăie hormonii. Altfel, ele, mititelele sunt nişte "coco miţi" finuţe şi delicate. Sincer acum, chiar dacă ai un bărbat bun, cult, atent, care îţi arată lumea, dar nu te f..., te duci la altul.”, a declarat Botezatu pentru WOWbiz.ro .

„Am iubit-o pe Bianca. Mi-am dorit şi un copil cu ea, dar asta nu înseamnă că nu am călcat strâmb. Dimpotrivă! Am înşelat-o de multe ori, dar nu cu sufletul. Am făcut şi sex în trei, cu două femei, şi ea mă aştepta acasă... Probabil că a simţit că se întâmplă ceva, dar nu a zis niciodată nimic. Dar, repet, cu sufletul n-am înşelat-o niciodată”, spunea Cătălin Botezatu.

Ce sa nu pui la masa, in noaptea de Revelion! Aduce mare GHINION! Putini romani stiu ca e INTERZIS!

Pagina 1 din 1