M-am apropiat de maşina poliţiei, aveam vreo 4 metri distanţă, şi am strigat că ar trebui să fie recunoscători că am folosit acel extinctor pentru stingerea incendiului. Când au auzit, au coborât amândoi din maşină, mi-au strigat „culcat”, eu m-am pus singur la pământ şi mâine la spate, eram conştient că mă vor brusca. M-au încătuşat, mi-au pus genunchiul unul pe gât, unul pe spate. Cătuşele le-au strâns la maxim, am şi acum urme, a povestit martorul bătut de poliţişti.