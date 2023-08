Destinația aleasă de Dani și Gabriela Oțil pentru luna de miere. E o surpriză totală

Gabriela și Dani Oțil au avut o nuntă de vis, pe data de 30 iulie. După eveniment, proaspeții miri au plecat rapid în luna de miere.

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, și recunosc că se completează perfect. Au decis să își unească destinele pentru totdeauna la sfârșitul lunii iulie. Nunta a fost una ca în povești, cei doi au părut mereu să radieze de fericire.

După acest moment de neuitat, vedeta de la Antena 1 și partenera lui au plecat în luna de miere. În perioada aceasta, prezentatorul este în concediu, deci are suficient timp liber pentru familia sa. Alături de Gabriela, Dani Oțil a devenit pentru prima oară tată, cei doi fiind părinții unui băiețel.

Deși mulți se așteptau ca cei doi să aleagă o destinație cu pretenții sau o țară exotică, prezentatorul de la Neatza și soția sa au ales să își petreacă luna de miere într-o zonă foarte populară printre români, Grecia.

Pe pagina sa de Instagram, blonda Gabriela a publicat recent câteva imagini. Din fotografii se poate observa că ea și partenerul său de viață au ales să se cazeze într-o locație departe de tumultul cotidian. Gabriela le-a dezvăluit fanilor că primul lucru, după ce au ajuns pe insulă, a fost să doarmă pentru că simțeau nevoia să-și revină după drum.

Apoi, după câteva ore de odihnă, familia Oțil a mers la o cină romantică.

”Deci pe vremuri când ajungeam într-o locație din asta superbă, suntem în Grecia, nu știam cum să mă schimb mai repede și să mergem să vizităm, să facem multe lucruri. Acum, după toată perioada asta super agitată, așa intensă și destul de grea tot ce vrei este să dormi. Eu i-am spus lui Dani că nu fac nimic altceva și am dormit amândoi de nu am știut pe ce planetă suntem. Cred că aș fi putut să dormim până mâine dimineață, dar am zis totuși să ne trezim să mâncăm ceva”, a scris Gabriela Oțil pe rețelele de socializare.