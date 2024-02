Maratonul, încă o victimă. De ce a murit, la doar 24 de ani, deținătorul recordului mondial

Kelvin Kiptum, deținătorul recordului mondial la maraton, a încetat din viață, la 24 de ani. Sportivul din Kenya a murit în urma unui cumplit accident de circulație, după ce a pierdut controlul mașinii pe care o conducea.

Kelvin Kiptum, cel care deține recordul mondial al probei de maraton, a murit la 24 de ani

Kelvin Kiptum, alergător de elită, a stabilit recordul mondial la maraton, favorit pentru a sparge bariera de 2 ore într-o cursă de 42,195 km. Până în prezent, doar Eliud Kipchoge (Kenya, 39 de ani) a reușit această performanță, în 2019, la Viena. Cu toate acestea, rezultatul nu a fost omologat de Federația Internațională de Atletism (IAAF) din cauza unor nereguli în ceea ce privește organizarea evenimentului.

Kelvin Kiptum, cu timpul de 2 ore și 35 de secunde realizat la Maratonul Chicago, pe 8 octombrie 2023, ajunsese la doar 36 de secunde de această performanță.

Tatăl acestuia a spus că sportivul urma să doboare un nou record pe 14 aprilie, în cadrul Maratonului de la Rotterdam (1 oră și 58 de minute).

Sportivul a murit pe loc, alături de antrenorul său

Tatăl lui Kelvin Kiptum a dat primele declarații după tragedia în care și-a pierdut fiul:

„Mă uitam la știri și am văzut că au anunțat că fiul meu a murit. Imediat, m-am dus la locul accidentului, dar mașina fusese luată deja de poliție, la fel și cadavrul băiatului meu. Era singurul meu copil. Mama lui era bolnavă. Acum, amândoi suntem distruși. Ultima dată, am vorbit cu Kelvin la telefon, sâmbătă. Mi-a zis că cineva din echipa lui de management va veni și ne va ridica o casă nouă. Și că ne vor da și o mașină.

Era foarte optimist pentru cursa de la Rotterdam. Spunea că e într-o formă excelentă și că acum poate termina maratonul într-o oră și 59 sau chiar 58 de minute“, au fost primele declarații date de Samson Cheruyot.

Kelvin a lăsat în urma sa, nu doar părinții în vârstă, care trăiesc în mediul rural din Kenya, dar și o soție, Asenath Rotich, cu doi copii. Băieții au 7 și 4 ani:

„Își iubea copiii foarte mult. Acum, nu știu ce să le spun. Se uită la mine și n-am un răspuns pentru ei. Sper ca guvernul să ne dea o mână de ajutor pentru că, fără Kelvin, n-avem pe nimeni“, a spus soția alergătorului în dialog cu presa.

Kelvin Kiptum și-a urmat visul în ciuda problemelor

Înainte de a stabili recordul de la Maratonul Chicago 2023, Kelvin Kiptum s-a confruntat cu lipsuri materiale ce l-au pus în situație de a concura în 2018, în prima sa cursă, cu încălțăminte împrumutată.

În timpul copilăriei, Kelvin a muncit la ferma aflată lângă casa familiei:

„Am trecut printr-o perioadă foarte dificilă, când m-am hotărât că vreau să mă apuc de atletism de performanță. Inițial, tatăl meu nu era de acord.

Și, timp de patru ani, am muncit pe rupte, dar n-aveam succes, ca sportiv. De aceea, familia era dezamăgită. Totuși, n-am renunțat și am continuat să muncesc. Apoi, au început să vină și rezultatele. Și, la un moment dat, și tatăl meu a început să mă încurajeze, să mă ducă dimineață la antrenamente“, a povestit Kelvin, anul trecut, după cursa sa de la Chicago.

Timpii realizați de Kelvin Kiptum în proba de maraton:

*2023 (Chicago): 2 ore și 35 de secunde*

*2023 (Londra): 2 ore, 1 minut și 25 de secunde

*2022 (Valencia): 2 ore, 1 minut și 53 de secunde

Maratonul a provocat moartea multor oameni de-a lungul istoriei

Un studiu efectuat pe 10,9 milioane de maratoniști a arătat că 59 au suferit un stop cardiac fie în timpul alergării pe distanțe lungi, fie în ora următoare, iar 42 au murit. Studiile au descoperit că maratonul poate duce la o creștere a enzimei troponină, care apare atunci când inima este în dificultate și nu poate primi suficient sânge. Alte motive includ probleme cardiace care nu au fost diagnosticate la timp.

În 2016, o analiză medicală a constatat că riscul de moarte cardiacă subită în timpul sau imediat după un maraton a fost cuprins între 0,6 și 1,9 decese la 100.000 de participanți, variind în funcție de studiile specifice și de metodele utilizate și fără a controla vârsta sau sexul.

Acest lucru se traduce prin câteva decese publicate la nivel mondial în urma unui maraton într-un an obișnuit, deși autorii nu au avut un registru central pentru aceste informații.

Riscurile din timpul probei de maraton

Cele mai frecvente cauze ale decesului în timpul maratonului sunt:

moarte cardiacă subită, declanșată de o afecțiune cardiacă; hiponatremia asociată cu exercițiul fizic sau alt dezechilibru electrolitic; căldură extremă sau hipertermie severă.

Riscul major apare din cauza dezechilibrului nivelurilor de lichide sau de electroliți, în special a hiponatremiei (deficit de sodiu, suprahidratare sau intoxicație cu apă). Așa cum a descris un director medical de maraton acest risc contraintuitiv și insuficient mediatizat în 2005:

„Nu există cazuri raportate de deshidratare care să provoace moartea în istoria alergării mondiale, dar există o mulțime de cazuri de oameni care au murit din cauza hiponatremiei”, spunea directorul.

Jim Fixx și transformarea alergatului într-un sport pentru sănătate

James Fuller Fixx (23 aprilie 1932 – 20 iulie 1984) a fost un american care a scris în 1977 cartea de succes „The Complete Book of Running”. I se atribuie meritul de a fi contribuit la demararea revoluției americane în materie de fitness, popularizând sportul alergării și demonstrând beneficiile pentru sănătate ale alergării regulate. A murit în urma unui atac de cord în timp ce făcea jogging la vârsta de 52 de ani. Predispoziția sa genetică pentru probleme cardiace și alți factori anteriori legați de stilul de viață ar fi putut fi cauza atacului de cord.

Fixx a început să alerge în 1967, la vârsta de 35 de ani. El cântărea 97 kg și fuma două pachete de țigări pe zi. Zece ani mai târziu, când a fost publicată cartea sa, The Complete Book of Running (care a petrecut 11 săptămâni pe primul loc în topul celor mai bine vândute cărți din The New York Times), avea cu 27 kg mai puțin și nu mai fuma.

În cărțile sale și în talk-show-urile televizate, el a lăudat beneficiile exercițiilor fizice și modul în care acestea cresc considerabil speranța medie de viață.

Cartea s-a vândut în peste un milion de exemplare și a dus la sportul recunoscut drept maraton

În 1980, Fixx a scris o carte intitulată Jim Fixx’s Second Book of Running (A doua carte de alergare a lui Jim Fixx). În 1982, Fixx a publicat Jackpot!, povestea a ceea ce s-a întâmplat după publicarea cărții The Complete Book of Running, când a experimentat „Marea Mașină Americană a Faimei”, devenind mai bogat și mai celebru decât și-ar fi putut imagina.

Fixx a murit pe 20 iulie 1984, la vârsta de 52 de ani, în urma unui atac de cord, în timpul alergării sale zilnice pe Vermont Route 15. Autopsia, efectuată de medicul legist din Vermont, Dr. Eleanor McQuillen, a arătat că ateroscleroza blocase o arteră coronară în proporție de 95%, o a doua în proporție de 85%, iar o a treia în proporție de 70%.

În 1986, fiziologul Kenneth Cooper, specialist în exerciții fizice, a publicat un inventar al factorilor de risc care ar fi putut contribui la moartea lui Fixx. Acordându-i-se acces la dosarul medical și la autopsie și după ce i-a intervievat prietenii și familia, Cooper a concluzionat că Fixx era predispus genetic – tatăl său a murit de atac de cord la 43 de ani, după un atac anterior la 35 de ani, iar Fixx însuși avea o inimă mărită – și a avut o viață nesănătoasă. Fixx era un fumător înrăit înainte de a începe să alerge la vârsta de 36 de ani, avea o ocupație stresantă, trecuse printr-un al doilea divorț și se îngrășase.