Despre păcăleala ecologică pe care o bem în fiecare zi

Cum am ajuns să ne ducem după fenta de marketing de a bea apă îmbuteliată la plastic? Ce rol are marketingul în această păcăleală? Credem că suntem ecologiști, dar de fapt suntem doar naivi. O nouă dovadă a zicalei celebre: românii merită tot ce e mai bun. În plus, Palada vă recomandă unul dintre cele mai bune albume de rock progresiv făcute vreodată. Ghinion.