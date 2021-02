Desfiinţarea SIIJ a creat confuzie în PSD. Vasile Dâncu aminteşte „păcatele mai vechi”. Amintim că la 20 februarie 2021, Ministerul Justiţiei a transmis că memorandumul despre desfiinţarea SIIJ a fost aprobat de Guvernul României. Anterior, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) avizase negativ desfiinţarea SIIJ.

Desfiinţarea SIIJ a creat confuzie în PSD

„PSD încă nu are o poziţie clară despre desfiinţarea SIIJ şi nu cred că poziţia va fi generată neapărat de actuala formă şi instituţie care este SIIJ. Înainte, v-am spus că în materie de Justiţie, după păcatele noastre (n.r. – PSD) mai vechi, este foarte importantă pentru Justiţie autoreglementarea pe care şi-o propune Justiţia. Şi noi nu vom avea politici speciale pentru Justitie, aşa cum am avut în trecut.

Până la urmă, ar trebui să existe totuşi un mecanism de responsabilizare a celor care lucrează şi iau decizii în Justiţie. Se poate înfiinţa o secţie în cadrul Parchetului General… Cu siguranţă că juriştii vor găsi soluţii. Avem şi dilema lui Dostoievski: cine îi păzeşte pe pazinici? În niciun caz nu trebuie să îi păzească politicienii, asta e şi ideea noastră (n.r. PSD).

Am văzut că şi CSM se îndoieşte în acest moment (n.r. – cu privirea la desfiinţarea SIIJ). Cred că CSM, în înţelepciunea lor, fiind o chestiune profesională, ar putea să găsească cea mai bună soluţie pentru asta, şi nu politicienii”, a declarat Vasile Dâncu la Digi24.

Vasile Dâncu ştie că pensiile puteau fi mărite

Anterior, sociologul comentase posibilitate ca pensiile să fie mărite cu peste 14%, valoarea stabilită la ultima majorare, în septembrie 2020: „Anul acesta am avut 86 miliarde, factura la pensii. Trebuie 106 miliarde pentru o creştere de 26%. Asta însemna de la 82 la 106 miliarde. Există un calcul prin care poţi de unde poţi lua banii respectivi. Din Fondul de rezervă bugetară…

Când am venit în guvernul Năstase, Năstase avea două milioane de dolari în Fondul de rezervă bugetară. Fondul de rezervă ar trebui folosit pentru urgenţe, calamităţi, Doamne fereşte… Nu-l foloseşti pentru a-i da la primari.

Dar eu zic că se putea face o creştere a pensiilor. Ei (n.r. – coaliţia de guvernare) puteau spune că nu se poate face cu 26% anul acesta. Ca un liberal ce este, domnul Cîţu trebuia să spună că poate face asta.

Eu susţin… PSD n-a comentat că nu susţine sporurile. Eu susţin tăierea sporurilor. Se află la guvern coaliţia PNL, USR PLUS, UDMR. Ei trebuie să-şi facă proiectul lor politic. Eu n-o să protestez că nu au făcut reforma administraţiei. Am lucrat şi eu în administraţie, ştiu aberaţiile de acolo. În mod normal ar trebui simplificată administraţia publică.

PSD probabil că n-a luat în calcul reformarea aparatului bugetar în ultimii 30 de ani. Dacă o lua, se făcea. Dar la un moment dat trebuie să facem asta.”

mpublic.ro csm1909.ro