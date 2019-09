Potrivit anchetatorilor ieşeni, pe data de 15 iunie olandezul se alfa în localitatea Horleşti, judeţul Iaşi, iar a doua zi a luat avionul către Viena, de la Iaşi.

După doi ani, în 2018, poliţiştii şi procurorii au găsit nişte filmări pe camere de supraveghere din centrul Iaşului pe care le-au făcut publice. Cum înregistrările au fost neclare, nu s-a putut desluşi numărul de înmatriculare al maşinii cu care se plimba olandezul

Ceea ce se ştie din acea perioadă, este că o fetiţă în vârstă de 8 ani a fost trimisă de către părinţi la un magazin din apropiere să cumpere pâine şi suc, iar pe drum a fost agresată de acest individ.

La întoarcere, la 100 de metri de casă, lângă fetiţă a oprit o Skoda Rapid, de culoare albă, iar şoferul i-a făcut semn să urce lângă ea.

„Nu a vorbit foarte mult cu ea, dar ştia româneşte. I-a arătat nişte gumă, pe care o ţinea pe bordul maşinii. Fata mea s-a urcat, însă nu a oprit la poarta casei noastre. A mers vreo doi kilometri, până în apropiere de canton. Aici, bărbatul a atins-o pe un picior şi în alte părţi, iar ea a început să ţipe. La noi a venit o vecină care a văzut că se urcă în autoturism, iar noi am sunat la 112. Bărbatul s-a întors cu maşina şi a lăsat-o pe fată la depărtare de poarta noastră apoi a plecat“, a spus tatăl fetei.

„Erau de calitate foarte proastă. Nu ne-am putut da seama atunci cine este la volan, iar numărul de înmatriculare nici atât. Am făcut copii la filmări şi am trimis la Bucureşti, pentru o expertiză, pentru a extrage numărul de înmatriculare. Nici ei nu au reuşit. Apoi, cu acordul procurorului de caz, în anul 2018 s-a decis să facem publice imaginile cu bărbatul bănuit atunci de agresiunea de la Horleşti. Nu am ştiut atunci cine este“, au spus poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Iaşi.

Întors la Iaşi, olandezul şi-a lăsat autoturismul prin apropierea pietonalului Ştefan cel Mare. Aici, el a fost surprins de camerele de luat vederi ale Poliţiei Locale, traversând „zebra“ situată în intersecţia străzii Ion C. Brătianu cu bulevardul Ştefan cel Mare.

Nici după ce imaginile au fost date publicităţii, ancheta nu a avansat, iar anchetatorii nu au aflat identitatea decât după cazul fetiţei de 11 ani, ucisă şi violată săptămâna trecută, în Dâmboviţa.

Ceea ce este încă neclar anchetatorilor, este că aceştia nu ştiu cum a ajuns criminalul în judeţul Iaşi.

„Cert este că nu a ajuns cu avionul, bănuim că a închiriat maşina din Bucureşti şi a venit cu ea la Iaşi. Apoi a decolat cu avionul, direcţia Viena, pe data de 16 iunie“, au mai spus anchetatorii din acest caz.

Un răspuns ne-a oferit tatăl copilei agresate, din Horleşti, care lucrează chiar la centrul de plasament din localitate.

„Copiii mi-au spus că a fost văzut cu o zi înainte de incident, prin jurul şcolii. A intrat în vorbă cu câteva fetiţe cărora le-a oferit ciocolată şi gume. Aşa mi-au spus ele. El ştia unde vine cu precizie. Asta înseamnă că a mai fost prin aceste locuri, nu a fost prima dată“, a spus tatăl fetei din Horleşti, potrivit flux24.ro

