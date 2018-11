DESCOPERIRE uluitoare. Detalii neștiute despre moartea unui muzician celebru. Familia este DISTRUSĂ

La un an de la moartea renumitului muzician Chris Cornell, familia este tulburată de cauzele care au dus la gestul necugetat al acestuia de a se sinucide. De curând, văduva muzicianului, Vicky Cornell, şi copiii lor, Toni şi Christopher s-au declarat parte civilă în procesul care va avea loc la Curtea Superioară din Los Angeles împotriva medicului care i-a prescris ultimele luni de viață ale lui Chris Cornell, cantități exagerate de medicamente.





Medicul Robert Koblin s-a ocupat de starea muzicianului și este acuzat că i-a prescris lui Chris Cornell, "în mod neglijent şi repetat", "medicamente - printre care anxioliticul lorazepam - care i-au provocat tulburări mintale.

Pe 18 mai 2017, Chris Cornell, solist al trupelor Soundgarden, Temple of the Dog şi Audioslave, a fost găsit mort într-o cameră de hotel din oraşul american Detroit. Chris Cornell avea 52 de ani. Medicii legişti au stabilit că acesta s-a sinucis prin spânzurare. Testele toxicologice au arătat că avea în organism un nivel ridicat de lorazepam, naloxonă (un anti-opioid), barbiturice, cofeină şi un anticongestionant. Totuşi, nu aceste substanţe i-au provocat moartea.

Chris Cornell este considerat una dintre figurile de marcă ale mişcării grunge din anii 1990. În afară de trupele cu care a cântat, el a lansat şi patru albume solo, "Euphoria Morning" (1999), "Carry On" (2007), "Scream" (2009), "Higher Truth" (2015). A primit o nominalizare la premiile Globul de Aur pentru piesa "The Keeper", care a apărut pe coloana sonoră a filmului "Machine Gun Preacher" (2011), şi a compus, alături de David Arnold, şi interpretat piesa "You Know My Name", tema filmului "Casino Royale" (2006). A fost nominalizat de 15 ori la premiile Grammy şi a obţinut două astfel de trofee.

