Polițiștii, criminaliștii au continuat cercetările în cursul acestei zile și chiar și după ce întunericul s-a lăsat. Când au verificat cele două mașini parcate în fața casei îndrăgitei prezentatoare TV, ei au făcut o descoperire incredibilă.

În această seară, anchetatorii care au mers din nou în locuința sa au făcut cercetări și în mașinile pe care regretata vedetă le deținea. Când au deschis ușile mașinii albe, ei au simțit un miros îngrozitor. Pe bancheta din spate erau mai multe pungi pline cu carne, pe care prezentatoarea le-a cumpărat ca să își hrănească animalele de companie.

Colegii din Ministerul Sănătăţii, acolo unde Cristina Ţopescu lucra de puţin timp, au încercat să dea de ea în perioada sărbătorilor. Nu au reuşit, dar asta nu i-a pus pe gânduri.

„Suntem afectati si cumva loviti de o durere pe care este greu sa o explicam. Nu am fost alarmati cand in perioada sarbatorilor nu a mai fost abordabila. colegii au cautat-o insistent si nu a mai raspuns, am presupus ca a plecat din tara, mergea frecvent in Germania la mama dansei”, a declarat Horaţiu Moldovan, Secretar de Stat în Minsiterul Sănătăţii, relatează observator.tv.

Citește și: