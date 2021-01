Curtea în care Ioan Botezătorul a fost condamnat la moarte și executat în anul 29 e.n a fost descoperită de o echipă de arheologi. Este vorba despre profetul care a anunțat oamenii de venirea lui Isus Hristor pe Pământ și care în cele din urmă l-a și boteza pe Fiul lui Dumneeu în apele Iordanului.

Evenimentul a fost descris în detaliu de către cronicarul roman Flavius Ioseful și de asemenea apare și în Biblie. Fiul regelui Irod cel Mare, Irod Antipa, este cel care l-a executat pe Ioan Botezătorul, iar după spusele cronicarului, incidentul a avut loc la Machaerus, un fost israelian situat aproape de Marea Moartă.

Fiului împăratului Irod îi era teamă de Ioan Botezătorul din cauza influenței puternice pe care o deținea asupra populației israelite.

Biblia descrie această execuţie într-un mod mult mai elaborat, indicând faptul că Irod nu dorea moartea lui Ioan, dar până la urmă a cedat şi a acceptat executarea acestuia în schimbul unui dans, dintr-un capriciu al viitoarei sale fiice vitrege.

Cum i-a pus gând rău Irod Antipa lui Ioan Botezătorul?

În Biblie există un pasaj care descrie relația dintre Ioan Botezătorul și Irod Antipa. Profetul nu ar fi fost de acord cu uniunea dintre Irod Antipa și o femeie pe nume Irodia din cauza faptului că ambii erau divorțați, și ar fi obiectat cu privire la căsătoria dintre cei doi.

La nunta celor doi, fiica Irodiei, Salomeea, a dansat atât de frumos, încât regele Irod Antipa, fermecat de graţia ei, i-a promis că îi va da orice îi va cere în schimb. Îndemnată de mama ei, Salomeea a cerut capul lui Ioan Botezătorul. Regele Irod a şovăit să-i îndeplinească dorinţa, însă în cele din urmă a acceptat, iar Ioan Botezătorul a fost decapitat şi capul lui i-a fost oferit fiicei Irodiei pe o tavă.

Descoperirea arheologică care uimește întreaga lume

O curte interioară descoperită la Machaerus este, probabil, locul în care Salomeea şi-a fermecat viitorul tată vitreg cu dansul ei şi unde Irod Antipa a luat decizia de a-i oferi capul sfântului Ioan pe tavă, scrie Győző Vörös, directorul proiectului „Machaerus Excavations and Surveys at the Dead Sea”, în cartea „Holy Land Archaeology on Either Side: Archaeological Essays in Honour of Eugenio Alliata” (Fondazione Terra Santa, 2020).

În această curte se află o nişă în formă de apsidă, care este, probabil, ceea ce s-a păstrat din tronul pe care a stat Irod Antipa.

După moartea lui Irod cel Mare, regatul lui a fost împărţit între fiii săi, iar lui Irod Antipa i-a revenit un ţinut ce includea Galileea şi părţi din Iordania. O parte din perioada în care s-a aflat pe tron, Irod Antipa şi-a condus regatul de la Machaerus.

Arheologii au descoperit ruinele acestei curţi în 1980, însă nu au recunoscut nişa ca făcând parte din tronul lui Irod Antipa până recent, conform lui Vörös. Prezenţa tronului confirmă parţial concluzia că acesta este spaţiul în care s-au produs condamnarea şi execuţia lui Ioan Botezătorul, mai susţine Vörös, scrie Agerpres.