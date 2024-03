Descendentul lui Lev Tolstoi avertizează că Rusia ar putea distruge Parisul cu o bombă nucleară

Piotr Tolstoi, urmașul lui Lev Tolstoi, a declarat că Rusia ia în calcul opțiunea unui atac nuclear. Acesta, ce este și vicepreședintele Dumei de Stat, Camera inferioară a Parlamentului rus, a sugerat posibilitatea trimiterii unei bombe nucleare către Paris.

La vârsta de 54 de ani, descendentul celebrului scriitor rus Lev Tolstoi și-a finalizat studiile în Franța și a lucrat pentru publicația Le Monde și pentru Agenția France Presse înainte de a deveni parlamentar în Rusia, țara sa natală.

„Calculăm”, a spus în limba franceză Piotr Tolstoi și apropiatul lui Vladimir Putin.

Conform estimărilor sale, un proiectil lansat din Rusia ar putea ajunge în capitala franceză în aproximativ două minute.

Vicepreședintele Dumei de Stat a fost întrebat despre o secvență dintr-un program de televiziune rus, datat 2022, care prezenta un infografic referitor la timpul necesar pentru ca o rachetă rusă să ajungă la Londra, Paris sau Berlin.

„Ceea ce este important din punct de vedere istoric pentru Rusia este să asigure securitatea ţării”, justifică el.

„Ţările NATO, inclusiv Franţa, pun rachete în jurul frntierelor ruse”, a puctat apoi Piotr Tolstoi.

