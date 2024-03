Actualitate Putin, pus în dificultate de Macron. Nu poate nici să accepte, nici să refuze







Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a pus în dificultate pe președintele rus Vladimir Putin cu o cerere extrem de simplă, cu rădăcini în antichitatea greacă. Mai precis, liderul de la Élysée i-a cerut autocratului de la Kremlin să oprească războiul pe durata Jocurilor Olimpice de la Paris, conform tradiției readuse la viață de Comitetul Olimpic Internațional în 1992.

Macron va cere armistițiu pe perioada Olimpiadei

Rusiei i se va cere să respecte o încetare a focului în Ucraina în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, a declarat preşedintele francez Emmanuel Macron într-un interviu luat la Paris, dar difuzat de televiziunea ucraineană şi postat sâmbătă de o jurnalistă ucraineană pe canalul său YouTube.

Declaraţiile președintelui francez au fost ulterior preluate de Reuters, citată de News.ro.

„Cererea de încetare a focului în timpul Jocurilor Olimpice. Ei (ruşii) trebuie să facă asta. Asta s-a întâmplat întotdeauna”, a spus intervievatorul, vorbind printr-un interpret.

„Va fi solicitat”, a răspuns Emmanuel Macron, în franceză, înainte ca un translator să-i traducă răspunsul în ucraineană ca „Da, o vom cere”.

Țara gazdă poate cere „Pacea Olimpică”

„Norma ţării gazdă este să se mişte în pas cu mişcarea olimpică. Acesta este un mesaj de pace. Vom urma, de asemenea, decizia Comitetului Olimpic”, a mai spus Emmanuel Macron.

Comitetul Internaţional Olimpic a condamnat invazia declanșată de regimul Putin în Ucraina, în februarie 2022, declarând că guvernul de la Moscova a încălcat Armistiţiul Olimpic, care îşi propune să valorifice puterea sportului pentru a promova pacea şi dialogul.

Cum va răspunde Putin cererii lui Macron

Cererea președintelui Franței îl pune pe autocratul de la Kremlin într-o postură delicată, întrucât Emmanuel Macron a fost singurul lider european care a vorbit explicit despre o intervenție terestră a trupelor din țări NATO în Ucraina, pentru a nu-l lăsa pe Vladimir Putin să câștige. Așa că a accepta cererea acestuia ar fi un semn de slăbiciune.

Dar, pe de altă parte, Putin are nevoie, pe plan intern, să dea impresia că războiul din Ucraina este doar o „operațiune militară specială”, iar țara nu are de suferit din cauza sancțiunilor. De exemplu, joi, preşedintele Comitetului Olimpic Rus a declarat că nu va boicota Jocurile Olimpice de la Paris din acest an, în ciuda restricţiilor impuse sportivilor de CIO în urma invaziei din Ucraina.

De asemenea, primărița Parisului, Anne Hidalgo, a declarat pentru Reuters, într-un interviu de miercuri, că ar prefera ca ruşii şi belaruşii „să nu vină”.

Pacea Olimpică a fost instituită pentru prima dată în anul 776 î.chr., pentru a asigura pentru a se asigura că oraș-stat gazdă a Jocurilor Olimpice, Elis, nu este atacat, iar sportivii și spectatorii pot călători în siguranță spre și de la locul de desfășurare a Olimpiadei.