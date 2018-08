Deranj la Filarmonica din Craiova. Managerul vine cu scuzele, ministrul îi sugerează să plece

Afirmațiile făcute de managerul Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, Gabriel Zamfir, în legătură cu mamele care s-au dus cu copiii la mitingul din Piața Victoriei, au scandalizat opinia publică.





La aproape o săptămână, după ce ministrul Culturii, George Ivașcu, i-a sugerat să își dea demisia, cu precizarea că nu-l poate destitui deoarece Filarmonica din Craiova nu se află în subordinea ministerului, Zamfir a transmis un „Drept la replică” în care le prezintă scuze celor care se simt lezați. Managerul a adăugat că nu renunță la funcție. „De la momentul în care am obținut prin concurs funcția de manager al Filarmonicii ”Oltenia” Craiova, am realizat alături de colegii mei o multitudine de proiecte, care au adus Craiova în prim-planul peisajului cultural-artistic al României. Pentru că am responsabilitatea de a continua aceste proiecte, nu cred că este momentul să mă retrag din această funcție”, se arată în comunicatul transmis de Zamfir Evenimentului zilei. Acesta explică și contextul în care a făcut afirmațiile. „În ultimele zile, am reflectat asupra consecințelor pe care le-a avut răspunsul meu la un comentariu postat pe o rețea de socializare, într-o discuție neoficială în care nu reprezentam poziția instituției al cărei manager sunt. Prin acel răspuns, îmi exprimam dezacordul ca un părinte să expună copiii unui mediu posibil violent precum cel anunțat în mass-media. Deși m-am exprimat la sens figurat - eu nefiind o persoană conflictuală și violentă - exprimarea mea a fost nepotrivită, drept pentru care, cer scuze publice tuturor acelora care s-au simțit lezați de comentariul meu”, explică Gabriel Zamfir.

Aceasta este declarația lui din acele zile:

Un mare respect pentru acei jandarmi şi măcar un glonţ în cap acelor aşa-zise "mame" care au ieşit cu copiii în braţe la proteste deşi se ştia că nu e un protest paşnic aşa cum ar trebui să fie în democraţie. Dar deh nu avem aceeaşi definiţie pentru "democraţie".

Gabriel Zamfir este managerul Filarmonicii Oltenia din toamna anului 2017. Instituția se află în subordinea Consiliului Local Craiova. Are studii universitare de teologie la Craiova şi un doctorat în muzică, obținut în 2011, la Universitatea Națională de Muzică din București.

