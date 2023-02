Deputatului PNL Mircea Roşca a fost achitat de Instanța Supremă: „Cine va răspunde pentru cei opt ani, pentru tot ce am avut de îndurat?”

Deputatul PNL Prahova, Mircea Roşca, a fost achitat. Înalte Curte de Casație și Justiție a decis încetarea procesului penal împotriva acestuia. Fostul președinte PNL Prahova a fost acuzat de trafic de influență, dar faptele comise în urmă cu aproximativ 12 ani au fost prescrise.

Mircea Roșca a fost achitat într-un dosar decorupție, în care a fost acuzat de influență în formă continuată şi pentru instigare la săvârșirea a patru infracțiuni de abuz în serviciu. Prescrierea faptelor a fost decizia Curții Constituționale, luată în mai 2022. În astfel de cazuri, vinovații nu pot fi trași la răspunde, însă instanțele pot recupera prejudiciul.

„Un capitol sumbru din viața mea se încheie azi!

După 8 ani de procese, după ce am fost denigrat și etichetat nedrept, timp în care imaginea mi-a fost afectată, iar familia a trebuit să suporte judecata unei părți a societății, astăzi a venit ziua biruinței.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că sunt nevinovat! Judecătorii au dispus că fapta de care am fost acuzat nu există!

După această decizie a judecătorilor apare marea întrebare: Cine va răspunde pentru cei opt ani, pentru tot ce am avut de îndurat doar pentru că mi s-a pus, în mod nedrept, eticheta de „penal”, iar cariera mea de până atunci a fost efectiv ștearsă?

Nimeni! Și așa vreau să rămână!

Această experiență extrem de dureroasă a fost în realitate o binecuvântare. L-am descoperit în profunzimea Cuvântului pe Dumnezeu și viața în realitatea Sa, pacea sufletească derivată de aici ajutându-mă să iert, să îmi văd propriile greșeli înainte de a judeca, dar și să trec ușor peste toate…”, a scris deputatul liberal pe pagina personală de Facebook.

„1) In baza art. 396 alin. (6) Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului ROSCA MIRCEA (…) pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta prevazuta de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal, (fapta comisa in anul 2011), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. In baza art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod de procedura penala, achita pe inculpatul ROSCA MIRCEA sub aspectul comiterii infractiunii de trafic de influenta in forma continuata, prevazuta de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale corespunzatoare numarului de institutii la nivelul carora s-ar fi realizat influenta). In baza art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedura penala, achita pe inculpatul ROSCA MIRCEA sub aspectul comiterii infractiunilor de instigare la savarsirea a patru infractiuni de abuz in serviciu avand ca rezultat obtinerea pentru altul a unui folos necuvenit, fiecare prevazuta de art. 47 Cod penal raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 297 alin.1 Cod penal.

2) In baza art. 396 alin. (6) Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului ROTILA ADRIAN (…), pentru comiterea infractiunii de dare de mita in forma continuata, prevazuta de art. 290 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, (fapta corelativa celei vizandu-l pe Rotaru Marian), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. In baza art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod de procedura penala, achita pe inculpatul ROTILA ADRIAN sub aspectul comiterii infractiunii de cumparare de influenta in forma continuata, prevazuta de art. 292 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale corespunzatoare numarului de institutii la nivelul carora s-ar fi realizat influenta). In baza art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedura penala, achita pe inculpatul ROTILA ADRIAN sub aspectul comiterii infractiunilor de complicitate la savarsirea a patru infractiuni de abuz in serviciu avand ca rezultat obtinerea pentru altul a unui folos necuvenit, fiecare prevazuta de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 297 alin. 1 Cod penal. In baza art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod de procedura penala, achita pe inculpatul ROTILA ADRIAN sub aspectul comiterii infractiunii de dare de mita, prevazuta de art. 290 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (fapta corelativa celei vizandu-l pe Strambeanu Adrian).

3) In baza art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedura penala, achita pe inculpatul STRAMBEANU ADRIAN (…) sub aspectul comiterii infractiunii de abuz in serviciu avand ca rezultat obtinerea pentru altul a unui folos necuvenit, prevazuta de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. In baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod de procedura penala, achita pe inculpatul STRAMBEANU ADRIAN sub aspectul comiterii infractiunii de luare de mita, prevazuta de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal.

4) In baza art. 396 alin. (6) Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului ROTARU MARIAN EMANUEL (…) pentru comiterea infractiunii de luare de mita in forma continuata, prevazuta de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. In baza art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedura penala, achita pe inculpatul ROTARU MARIAN EMANUEL sub aspectul comiterii infractiunii de abuz in serviciu avand ca rezultat obtinerea pentru altul a unui folos necuvenit, prevazuta de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal.

5) In baza art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedura penala, achita pe inculpata MALEA MARIANA (…) sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu avand ca rezultat obtinerea pentru altul a unui folos necuvenit, prevazuta de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal.

6) In baza art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedura penala, achita pe inculpata DAVID SIMONA (…) sub aspectul comiterii infractiunii de abuz in serviciu avand ca rezultat obtinerea pentru altul a unui folos necuvenit, prevazuta de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal.

7) In baza art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedura penala, achita pe inculpata SAVU CRISTINA (…), sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu avand ca rezultat obtinerea pentru altul a unui folos necuvenit, prevazuta de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal.

8) In baza art. 396 alin. (6) Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului POPESCU GABRIEL STELIAN (…) pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta, prevazuta de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. In baza art. 396 alin. (6) Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului POPESCU GABRIEL STELIAN pentru comiterea infractiunii de dare de mita, prevazuta de art. 290 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.

9) In baza art. 396 alin. (6) Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatei DUMBRAVA DIANA CAMELIA (…) pentru comiterea infractiunii de luare de mita, prevazuta de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.

10) In baza art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedura penala, achita pe inculpatul FACA MIHAIL (…) sub aspectul savarsirii comiterii de abuz in serviciu avand ca rezultat obtinerea pentru altul a unui folos necuvenit, prevazuta de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal.

11) In baza art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedura penala, achita pe inculpatul SEMCU ADRIAN EMANUIL (…) sub aspectul comiterii infractiunii de abuz in serviciu avand ca rezultat obtinerea pentru altul a unui folos necuvenit, prevazuta de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal.

12) In baza art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedura penala, achita pe inculpata SERBANOIU GABRIELA CRISTINA (…), sub aspectul comiterii infractiunii de abuz in serviciu avand ca rezultat obtinerea pentru altul a unui folos necuvenit, prevazuta de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal.

In baza art. 25 alin. 5 Cod de procedura penala, lasa nesolutionata actiunea civila exercitata in procesul penal de partile civile Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti cu sediul in municipiul Ploiesti, str. Gageni nr. 100, judetul Prahova si Consiliul Judetean Prahova – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu sediul in municipiul Ploiesti, soseaua Vestului nr. 14-16, judetul Prahova. Ia act ca persoanele vatamate Consiliul Judetean Prahova, cu sediul in municipiul Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 2-4, judetul Prahova si R.A – Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, Sucursala pentru Reprezentare si Protocol Sinaia cu sediul in orasul Sinaia, str. Toporasilor nr. 1A, judetul Prahova, nu s-au constituit parti civile in procesul penal.

In baza art. 19 din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 257 alin. 2 Cod penal din 1969, dispune masura de siguranta a confiscarii speciale de la inculpatul Popescu Gabriel Stelian a sumei de 16.000 de euro, in echivalent in lei la cursul B.N.R de la data platii, suma primita cu titlu de pret al influentei traficate. In baza art. 19 din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 257 alin. 2 Cod penal din 1969, dispune confiscarea de la inculpata Dumbrava Diana Camelia suma de 4.000 euro, in echivalent in lei la cursul B.N.R de la data platii, suma primita cu titlu de mita de la Popescu Gabriel. In baza art. 289 alin. 3 Cod penal, dispune masura de siguranta a confiscarii speciale de la inculpatul Rotaru Marian Emanuel a bunurilor primite cu titlu de mita de la Rotila Adrian, identificate la locuinta celui dintai, respectiv, o masa de curte din lemn de culoare maro, forma ovala, cu dimensiuni 217/95 cm., doua canapele din lemn de culoare maro, cu dimensiuni 216/36 cm., o umbrela de curte pliabila, culoare grena si picior din metal alb, cu dimensiunea la deschidere de 300 cm. (bunuri identificate la domiciliul inculpatului Rotaru Marian Emanuel, conform procesului verbal din data de 06.01.2015 – f. 215/vol. 17 dup, si evaluate la suma de 1739 lei) si suma de 1252 lei, echivalenta contravalorii usii termopan si a celor doua deplasari in Delta Dunarii, primite cu acelasi titlu, valoare stabilita prin procesul verbal din data de 26.01.2015 (f. 82/vol. 19 dup) si insusita de inculpat. In baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedura penala, mentine masurile asiguratorii luate prin ordonanta nr. 192/P/2014 din data de 6 februarie 2015 asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor Rotaru Marian Emanuel, Popescu Gabriel Stelian si Dumbrava Diana Camelia pana la concurenta sumelor ce fac obiectul confiscarii speciale. In baza art. 397 alin. 5 Cod de procedura penala, mentine masurile asiguratorii luate prin ordonanta nr. 192/P/2014 din data de 6 februarie 2015 asupra bunurilor mobile si imobile si asupra sumelor de bani apartinand inculpatului ROSCA Mircea si Rotila Adrian, precum si asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor Strambeanu Adrian, Rotaru Marian Emanuel, Malea Mariana si David Simona, pana la concurenta sumelor echivalente prejudiciilor pretinse de cele doua parti civile, astfel cum au fost evaluate in faza de urmarire penala. In baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedura penala, ridica restul masurilor asiguratorii luate prin ordonanta anterior mentionata, asupra sumelor de bani, bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor ROSCA Mircea, Rotila Adrian, Strambeanu Adrian, Rotaru Marian Emanuel, Malea Mariana si David Simona. In baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedura penala, ridica integral masurile asiguratorii luate prin ordonanta anterior mentionata asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor Savu Cristina, Faca Mihail, Semcu Adrian Emanuil, Serbanoiu Gabriela Cristina.

In baza art. 275 alin. 3 Cod de procedura penala, cheltuielilor judiciare ocazionate de solutionarea prezentei cauze raman in sarcina statului. Onorariul cuvenit aparatorului din oficiu desemnat pentru inculpata Dumbrava Diana Camelia, in cuantum de 1360 lei, ramane in sarcina statului.

Cu drept de apel pentru procuror si parti, in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 17 februarie 2023”, arată minuta deciziei ICCJ nr. 98 din 17 februarie 2023.