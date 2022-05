Exclusiv. Un deputat PNL a stat ascuns în ÎCCJ până l-au dat jandarmii afară din clădire

În 2015, pe când era deputat, Mircea Roșca a fost arestat preventiv și apoi plasat în arest la domiciliu. A fost judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție și condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Alături de el a fost condamnat și vărul lui, omul de afaceri Adrian Rotilă.

Procurorii susțin că Roșca l-a introdus pe Rotilă în afaceri cu statul pe raza județului Prahova, acolo unde ar fi avut influență, încă din anul 2011. În același dosar au mai fost condamnați, tot cu suspendare, alți 3 funcționari, care și-au recunoscut faptele, dar au și fost achitați alți 7 inculpați printre care Adrian Strâmbeanu, director al unei instituții medicale și Cristina Savu, fost director economic al RAAPPS Sinaia.

De la ÎCCJ la Tribunal și înapoi la ÎCCJ

Sentința, pronunțată de ÎCCJ în anul 2018 a fost casată în urma deciziei Curții Constituționale cu privire la completurile de judecată nelegal constituite și dosarul a fost trimis la rejudecare. Între timp Mircea Roșca nu a mai fost parlamentar așa că dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Prahova. Judecătorii de la tribunal s-au apucat temeinic de cercetarea judecătorească, derulânu-se 18 termene de judecată. Dar, în 2020 Mircea Roșca a candidat la alegerile parlamentare și a redevenit deputat, tot din partea PNL. Așa că dosarul a fost retrimis spre judecare la completul de 3 al ÎCCJ. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc ultimul termen al fondului în dosarul 343/1/2021 iar inculpații așteaptă acum sentința judecătorilor.

Șpăgi consistente, un miel, o sabie, o ușă termopan, o umbrelă de grădină

Conform procurorilor DNA , Mircea Roșca și-a folosit influența de vicepreședinte al PNL Prahova la vremea aceea, ca să îi obțină vărului său, Adrian Rotilă, mai multe contracte cu instituții din județ. La schimb a primit de la vărul său numeroase atenții, spun procurorii. Atențiile au constat în construcții, rate la leasing și limuzine de lux. Conform rechizitoriului, Rotilă i-ar fi dat mici atenții și lui Adrian Strâmbeanu, director al Spitalului Județean de Urgență Prahova, constând într-un miel de Paște și o sabie de panoplie în valoare totală de 299 lei.

Printre atențiile oferite de Rotilă celor care îi rezolvau licitațiile s-au mai numărat o ușă termopan, o masă cu banchete din lemn și o umbrelă pliabilă de grădină. Beneficiarul atențiilor a fost Marian Rotaru, șef de achiziții la Spitalul Județean unde Rotilă livra produse alimentare. Acesta din urmă a mers pe recunoașterea faptelor, ceea ce nu a picat bine celorlalți inculpați. Prejudiciul calculat de procurori este undeva la 215 mii lei pentru toate instituțiile cu care Rotilă a avut contracte.

La ultimul cuvânt o inculpată a început să plângă

Din februarie 2021 de când a început procesul și până pe 19 mai au fost exact 20 de termene de judecată. Au fost abțineri ale unor judecători, au fost audieri de martori și expertize solicitate de instanță. Pe 19 mai, la ultimul termen, avocații și-au ținut pledoariile finale și inculpații au avut ultimul cuvânt. Una dintre doamnele inculpat, a izbucnit în plâns în fața celor 3 judecători în încercarea de a-și susține nevinovăția. Acest gest i-a iritat pe cei din completul de judecată.

Deoarece femeia a reluat teme din pledoaria apărării unul dintre judecători i s-a adresat președintelui de instanță. “Ce a păzit avocatul? Nu i-a explicat în ce constă ultimul cuvânt al inculpatului? Nu trebuie să ne spună povestea de la început”, a răbufnit judecătorul. Președintele completului i-a dat dreptate și a întrerupt-o pe inculpată. “Este de ajuns, mulțumim! Mergeți la locul dumneavoastră”, i-a spus acesta femeii care aproape că plângea în hohote.

Șeful de la achiziții a recunoscut, ceilalți nu

Cu excepția lui Marian Rotaru șeful de achiziții de la spital, care a spus în fața instanței că regretă faptele și regretă că s-a ajuns aici, în rest toți și-au susținut nevinovăția, atât prin intermediul avocaților cât și în ultimul cuvânt. Mă voi opri asupra declarațiilor celor doi veri, Roșca și Rotilă, cei care sunt principalii protagoniști ai dosarului penal. Primul care a vorbit a fost deputatul PNL Mircea Roșca, cel care trăiește cu amenințarea unei condamnări de 3 ani, primită în primul proces tot la ÎCCJ, deasupra capului. El a mărturisit în sala de judecată, că în timpul procesului, l-a descoperit pe Dumnezeu.

Deputatul Roșca a ținut un discurs ca în Parlament

“Domnule Președinte, onorată instanță, este o situație extrem de complicată ca eu, după 8 ani de zile să vorbesc despre ce mi s-a întâmplat și prin ce am trecut eu în ultima perioadă, familia mea, și tot ce a însemnat poziția mea la momentul acela. Cred că trebuie să ne aducem aminte în primul rând în ce context mă aflam în momentul acela. Pentru că te trezești brusc că ajungi într-o poziție destul de importantă după multă muncă și după multă pregătire și te trezești că ești acuzat de ceva cu mulți ani în urmă când nu aveai absolut nicio influență nu aveai nicio funcție care să influențeze ceea ce am văzut aici mai devreme spus de către domnul procuror”. Așa și-a început deputatul PNL ultimul cuvânt de inculpat.

Îmbrăcat casual, cu jeanși închiși la culoare, sacou albastru și cămașă albă fără cravată iar în picioare cu pantofi sport bleumarin cu talpă groasă albă, parlamentarul s-a tot mutat de pe un scaun pe altul și a ieșit din sală până să-i vină rândul la microfon. Când a fost invitat să spună un ultim cuvânt acesta s-a așezat la pupitru, teatral, sprijinit într-un cot. Din când în când își împreuna mâinile și închidea ochii în timp ce își ținea discursul în fața judecătorilor.

Procurorii l-au luat pe când era șef de campanie al președintelui Klaus Iohannnis

“Contextul în care mă aflam în clipa în care mi s-au întâmplat lucrurile acestea, de a fi acuzat, eram în campanie, eram unul dintre lideri din staful de campanie al domnului Președinte Iohannis, între turul unu și turul doi… și sunt chiar de notorietate, în parlament, colegi care au avut colegi care să mă amenințe și să-mi indice chiar ziua când voi fi ridicat. Eu nu vreau acuma să ating o latură morală neapărat sau sensibilă dar este un șoc efectiv când ți se întâmplă așa ceva. Personal eu am fost un politician entuziast care am crezut în instituțiile statului pe care le-am susținut frenetic, probabil că și de aici am avut de suferit”, a continuat Roșca de la microfon.

Nu a făcut plângere împotriva procurorilor pentru că L-a descoperit pe Dumnezeu

Apoi și-a amintit și de procurorii de la DNA Ploiești, cei care i-au instrumentat dosarul de cercetare penală și l-au trimis în judecată: “După ce s-au făcut dezvăluirile de notorietate din presă, din media de la televiziune, legate de procurorii care s-au ocupat de cazul meu, am fost sfătuit de unii avocați, de unii prieteni să fac o reclamație la secția specială SIIJ. Nu am făcut-o pentru că eu prin acest proces prin această întâmplare, l-am descoperit pe Dumnezeu și nu mi-e rușine să spun lucrul acesta și am încredere că îmi va face dreptate.

Presa a încercat să mă provoace să vorbesc despre aceste abuzuri. De notorietate este faptul că într-o convorbire și o înregistrare apare numele meu în care spune, într-o conversație cred a domnului procuror Negulescu cu soția dânsului sau a domnului Constantin Vlad cu procurorul Negulescu sau Onea, nu mai știu exact. E pronunțat numele meu ca victimă colaterală. Bineînțeles că au fost primari în Prahova care au fost chemați și li s-a spus, vrei să pățești ca Roșca? P-ăla l-am luat pentru nimic. Astea pot fi doar vorbe”, a spus inculpatul Roșca.

Roșca vrea ca procesul să meargă până la capăt chiar dacă faptele se vor prescrie

Deputatul părea să se simtă bine la microfonul din sala de judecată și a uitat pentru ce i s-a dat cuvântul. Așa că a început să divagheze: “Data trecută într-un context destul de amical vorbeam cu avocatul meu de la Timișoara care a lipsit de foarte multe ori și pentru că s-a amânat termenul, în situația asta, zic, de câte ori vii tu se amână termenul, s-ar putea să se prescrie. Domnul procuror, care m-a auzit, mi-a spus că nu se va prescrie.

Eu spun acum în instanță și probabil că va rămâne înregistrat că dacă se va ajunge vreodată într-un astfel de context eu voi cere instanței să meargă mai departe cu acest proces pentru că am nevoie de această achitare pentru familia mea, pentru copiii mei și pentru toată mărturia mea pe care am lăsat-o în calitatea mea de politician entuziast, naiv cum s-ar spune în vremurile acestea. Gura nu mi-a tăcut atunci când am văzut ceea ce am văzut în tot ceea ce s-a întâmplat într-un partid politic în care cândva susțineam niște lucruri serioase…”, s-a înfierbântat politicianul.

Exasperat, președintele completului intervine: ”Am înțeles, gata, e suficient!”

“Vă mulțumesc, am încredere că mi se va face dreptate și că Dumnezeu va fi cu mine!”, a ținut Roșca să mai precizeze. Vărul deputatului susține că a avut profit de 40 mii lei dar procurorii zic că a dat șpagă de 600 mii lei

A fost rândul lui Adrian Rotilă, vărul lui Mircea Roșca, omul de afaceri care a beneficiat de contractele cu diferitele instituții din județul Prahova. “ Domnule președinte, onorată instanță, trei aspecte aș dori să spun. Nu am experineță, este primul proces prin care trec dar nu înțeleg cum în rechizitoriu este consemnat că eu am remis lui Mircea Roșca bunuri în valoare de 600 de mii de lei iar valoarea totală a tuturor contractelor e 400 și ceva de mii de lei. Profitul este undeva la 40 mii lei iar eu am remis 600 mii lei? Eu nu înțeleg și toată viața nu am cum să înțeleg acest lucru”, și-a început acesta discursul.

Nu se bătea nimeni pe contractele cu spitalul

“În al doilea rând, visavis de contractele de la Spitalul Județean , ne era o bătaie pe aceste contracte, plățile se făceau la cinci-șase luni de zile, dacă eu nu aveam și domeniul de construcții nu puteam să susțin acest domeniu de a duce marfă la Spitalul județean și la restu instituțiilor, drept dovadă nu am avut nevoie de nimeni să mă susțină, iar domnul Rotaru, care era șeful achizițiilor, mă suna că nu are furnizor să le aducă apă minerală…”, a continuat Rotilă, însă a fost întrerupt de către unul dintre judecători: ”care este al treilea lucru?”, a întrebat acesta cu gândul că mai avea de ascultat încă zece inculpați și se făcuse deja ora unu jumate.

Și vărul Rotilă tot în Dumnezeu are încredere chiar dacă procurorii l-au amenințat cu 5 ani de închisoare

“Al treilea lucru este faptul că am fost chemat de…am fost arestat și am stat douăzeci și ceva de zile și am fost chemat după 50 de zile fără să dau o declarație, fără să dau nimic, am fost chemat , am fost adus la DNA fără să fie și avocatul prezent și avocata în acea încăpere și eu am întrebat de ce am fost adus fără avocat și mi-au spus că este o întâlnire neoficială domnule Rotilă, te-am chemat , am văzut ce se întâmplă în aceast proces iar dacă dumneata nu dorești să colaborezi cu noi , Roșca va lua 7-8 ani, tu vei lua 5 ani. Drept dovadă la 3 zile mi s-a adus și acuzația cu darea de mită sau mă rog de ce am fost eu acuzat. În concluzie, domnule președinte, onorată instanță am încredere în fața lui Dumnezeu o spun că orice decizie veți lua va fi cea mai corectă. Mulțumesc!”, și-a încheiat Rotilă discursul.

Inculpații și avocații au mâncat covrigi pe bancă

Rând pe rând au vorbit și ceilalți inculpați, însă, cu excepția femeii care a început să plângă și a doctorului Strâmbeanu, care a invocat achitarea sa din primul proces, toți au fost foarte scurți în declarații, confirmând că sunt de acord cu solicitările de achitare susținute de avocați în concluzii. Era deja ora două după prânz când președintele instanței a anunțat că rămâne în pronunțare. Termenul pentru anunțarea soluției pe fod este 15 Iulie. Sala de ședințe s-a golit, dosarul deputatului Roșca fiind ultimul din acea zi.

M-am așezat pe o dacă, în curte, cu gândul să schimb câteva vorbe cu deputatul Roșca. Între timp, pe o altă bancă s-a așezat doctorul Strâmbeanu și avocatul său, Valerică Tudor. Cei doi s-au întreținut cu un șofer, pare-se de la RAAPPS care o aștepta pe reprezentanta instituției, inculpată și ea în dosar. Șoferul le-a oferit celor doi niște covrigi. Atât doctorul cât și avocatul său au primit covrigii pe care i-au și mâncat în grabă. Erau în sală de vreo 4 ore și probabil că-i încinsese foamea. Avocatul Tudor era venit cu motocicleta. Și-a dat roba jos, a băgat-o în rucsac și și-a pus jacheta de piele în timp ce și-a lăsat casca pe bancă.

Doctorul Strâmbeanu nu înțelege cum cineva a recunoscut o faptă pe care nu a făcut-o

Discutau cu voce tare, nemulțumiți de faptul că Rotaru de la achiziții își recunoscuse vina. Doctorul susținea că nu înțelege cum un om recunoaște ceva ce nu a făcut. Rotaru povestise la instanță că a fost de față și când Rotilă a adus mielul și când a adus sabia de panoplie, dar doctorul a negat că ar fi primit aceste cadouri. A negat în instanță, nega și acum, pe bancă, în timp ce vorbea cu avocatul său. Apoi a coborât Rotilă, vărul deputatului Roșca împreună cu avocatul. Și ei s-au apucat de povești la o țigară. Doar deputatul nu mai venea. Fusese anunțat că îl așteaptă afară protestatarul Marian Ceaușescu. Ca să nu dea ochii cu el și mai ales ca să nu apară în postările acestuia de pe rețelele de socializare, deputatul Mircea Roșca a încercat să iasă pe la judecători, pe ușa principală dar nu a fost lăsat de jandarmi nici cu legitimația de deputat în mână.

După o oră, jandarmii l-au dat afară din clădire pe deputat

Timp de o oră a stat Mircea Roșca în sediul Înaltei Curți. Mai scotea din când în când capul, însă efectul a fost să-l întărâte și mai tare pe protestatarul Ceaușescu, care avea deja galerie pe clădirea de vis-a-vis. Muncitorii care renovează fostul sediu al revoluționarilor, ajuns în proprietatea Casei de Pensii a Notarilor Publici, se așezaseră deja ca la spectacol. Doar deputatul refuza să își facă apariția. La un moment dat doctorul și avocatul lor s-au decis să plece. Am stat câteva minute de vorbă în poarta instituției. Amical. Doctorul s-a dus la mașină în timp ce avocatul Tudor a încălecat motocicleta parcată în față. O frumusețe de motocicletă cu mulți cai putere.

Ne-am luat la revedere, și-a pus casca și a pornnit măgăoaia pe două roți. Era deja ora 15.10 și deputatul tot nu ieșise din clădire. Vărul lui, Rotilă, împreună cu avocatul, încă erau pe băncuță. Deodată Rotilă s-a ridicat și a venit spre mine. “Îl așteptați degeaba, a ieșit pe altă poartă”, mi-a spus, în timp ce ieșea din curte. I-am răspuns că singura ieșire pe care ar fi putu să iasă fără să-l vadă Ceaușescu este cea a arestaților. M-a privit oarecum contrariat, a mai bombănit ceva și s-a urcat într-un SUV românesc cu numere de Timiș, împreună cu avocatul vărului său. După câteva clipe, din clădire, a ieșit și deputatul Mircea Roșca, în pas alergător. Am aflat că îl dăduseră jandarmii afară, deoarece programul cu public se terminase.