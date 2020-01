Potrivit actualdecluj.ro, Ungureanu ar dori să candideze la Primăria Cluj Napoca, dar acest lucru nu este privit cu ochi buni de USR Cluj. Liderii organizației USR Cluj, mai spune sursa anterior menționată, l-ar detesta pe Ungureanu și ar fi realmente fericiți să susțină candidatul PLUS, în cursa pentru scaunul de primar al Clujului, doar ca să nu mai audă de numele deputatului.

„Nu este încă nimic stabilit în privința candidaților pentru alegerile locale. În ce ne privește, la nivelul PLUS, am propus intervalul de 12-19 ianuarie pentru depunerea candidaturilor. Nu sunt acum în măsură să vă dezvălui cine, de la noi, dorește să candideze pentru Primăria Cluj, dar în mod cert vom avea cel puțin o propunere, dacă nu chiar mai multe. Dacă va fi nevoie de o analiză mai amplă, vom prelungi chiar și calendarul pentru înscrierea candidaturilor, pentru că este în interesul nostru să ieșim cu cea mai bună echipă în această competiție a alegerilor locale. Decizia finală privind desemnarea candidaților oficiali va aparține, desigur, Alianței USR-PLUS, deci selecția îi vizează atât pe candidații noștri cât și pe ai lor”, a comentat Simona Cristea, președintele PLUS Cluj, citată de actualdecluj.ro.

În ce-l privește pe deputatul Emanuel Ungureanu, nu dă semne că ar fi preocupat de competiția internă din cadrul Alianței USR-PLUS, și nici de faptul că membrii din conducerea propriului partid nu sunt deloc dornici să-i arate sprijin. Nici un lider USR n-a ieșit public să spună că e încântat de intenția lui Ungureanu de-a intra în lupta cu Emil Boc pentru Primăria Cluj. Cel puțin nu până în acest moment.

Ungureanu continuă să-și facă campanie de unul singur, independent de partid, prin specularea unor situații/evenimente din precarul nostru sistem medical, și prin demonizarea unor medici renumiți pentru activitatea lor.

La finalul lunii noiembrie, 2019, deputatul Ungureanu a anunțat că și-a depus candidatura în competiția internă pentru funcția de primar al Clujului.

”Mi-am depus candidatura în competiţia internă din USR pentru funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca la alegerile locale din 2020, alături de încă un coleg din filială. După ce USR va desemna candidatul, va avea loc o competiţie cu candidatul PLUS, pentru stabilirea candidatului unic al Alianţei USR PLUS. Eu am decis să candidez din dorinţa de a aduce un suflu nou în administraţia locală şi soluţii concrete, care pot fi puse în aplicare imediat pentru marile probleme ale oraşului, cum sunt traficul infernal, spitalele mizere, lipsa unor spaţii de joacă adecvate pentru copii, construirea de noi creşe, locuinţele sociale, dar şi stoparea haosului din urbanism”.

