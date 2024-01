Deputat stăpân pe sute de hectare, în Brăila. Soția, profesoară, face milioane din dividende

Deputatul Alexandru Popa este un adevărat investitor în agricultură. Acesta a cumpărat zeci de terenuri în mai multe zone din care soția scoate bani frumoși. Primul pe listă este un teren agricol de 28.250 de metri pătrați, cumpărat în Brăila, Cireșu, în 2011. Tot acolo a achiziționat un an mai târziu un alt teren agricol de 13.250 de metri pătrați.

De asemenea, în 2013 a mai cumpărat în același loc 13.215 metri pătrați de teren agricol, iar în 2014 a mai luat 155.667 metri pătrați de teren. În 2015 a mai cumpărat peste 206.529 de mii de metri pătrați. Ca în 2016 să adauge la moșie alți peste o sută de mii de metri pătrați de teren agricol.

În localitatea Ciocile a cumpărat alături de soție un teren intravilan în 2017 de 8.300 de metri pătrați. Iar în Cireșu a mai achiziționat, tot alături de soție, 613.134 metri pătrați de teren agricol. Tot în comun, cei doi mai au alte trei terenuri, în localitatea Cireșu, toate agricole, de peste 40.000 de metri pătrați.

De asemenea, deputatul mai deține în localitatea Mircea Vodă din Brăila 96.300 metri pătrați de teren agricol.

Deputatul cu soția profesoară, dar milionară

Iar în 2014 a mai cumpărat 39.800 de metri pătrați în aceeași localitate. Ulterior a mai achiziționat alte două terenuri agricole de peste 40.000 de metri pătrați. Dar și unul intravilan în localitatea Cireșu de 6.557 metri pătrați.

Totodată, deputatul are trecut în declarația de avere și o casă de locuit pe care o deține cu soția, în localitatea Cireșu, de 190 de metri pătrați. În rest, acesta nu declară nici un autovehicul. Nu are conturi la bancă de economii, dar nici datorii.

Cât despre venituri, acesta are o indemnizație anuală de 131.412 lei. Iar soția, care este profesor, câștigă doar 31.532 de lei pe an. Nu degeaba a investit deputatul în toate acele terenuri agricole. Pe o parte dintre ele le-a dat în arendă, așa că anual câștigă de acolo 82.809 lei. Chiar dacă are un salariu mic, soția sa câștigă din dividende de la Cireșu: nu mai puțin de 636.752 lei.

De asemenea, din activitățile agricole aceasta mai încasează 121.1890 de lei. Totodată, subvențiile de la pământ și motorină au fost de 555.238 de lei.