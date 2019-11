Deputatul PSD Cătălin Rădulescu, în centrul unui nou scandal ! Acesta s-a certat miercuri seară cu polițiștii de la Rutieră, după ce a fost descoperit că a trecut cu mașina pe culoarea roșie a semaforului, în zona Polizu, din Capitală, potrivit digi24.ro.

Deoarece nu a vrut să oprească mașina atunci când a fost somat de polițiști, oamenii legii i-au blocat drumul cu o mașină a Poliției. Deputatul Rădulescu a continuat scandalul, spunându-le polițiștilor că el este un politician aflat în campanie electorală și nu este obligat să oprească la semafor. Politicianul a negat ulterior incidentul și a spus că polițiștii îi sunt prieteni. Atunci când a văzut că este filmat, deputatul a spus că nu vrea să vorbească cu ziariștii, vrând să plece în timp ce polițistul i-a spus să rămână pe loc.

„Niciun fel de incident. A venit un jurnalist care probabil că mă urmărea de undeva. Eu veneam de la Kiseleff și un oarecare jurnalist, eu nu cunosc toți jurnaliștii, a vrut să îmi arate ceva de presă, eu am rămas să vorbesc cu doi polițiști, unul din Curtea de Argeș, îi cunosc, doi amici de-ai mei și a apărut un jurnalist. Și am spus că nu am ce să vorbesc cu jurnaliștii când stau de vorbă cu prieteni. Nu am vrut să vorbesc și la un moment dat am văzut că a plecat, dar nu știu cine e individul ăsta, dacă e jurnalist. A apărut așa, dintr-odată. O fi fost un securist”, a spus Rădulescu.

Deputatul Cătălin Rădulescu și-a schimbat după câteva minute declarația , spunând că ar fi plecat supărat de la sediul partidului din Kiseleff deoarece ar fi fost șicanat de protestatarul Marian Moroșanu, zis „Ceaușescu”.

„Veneam de la Kiseleff și acolo m-a șicanat când am plecat faimosul Ceaușescu, ca de obicei, cu injurii și cu tot felul de prostii ale lui și, la Victoriei, când am intrat pe Buzești, mergând spre casă, o mașină a Poliției a venit în paralel și m-a rugat să trec pe partea dreaptă pentru verificare. În timp ce polițiștii vorbeau cu mine a venit un jurnalist, așa a spus, că e jurnalist. Eu am crezut că este tot din gașca lui Ceaușescu și m-am enervat, am zis că nu am ce să vorbesc cu niciun fel de jurnalist. (…) Polițiștii au așteptat să plece, că nu știu cine era, după care și-au făcut verificarea de rutină, m-au salutat, m-au și recunoscut, unul dintre băieți era din Curtea de Argeș, ne-am salutat și am plecat spre casă”, a declarat Rădulescu. El a mai spus că nu exclude posibilitatea să fi trecut cu mașina pe culoarea galbenă a semaforului , dar a precizat că acest lucru nu este o infracțiune. „ Probabil că am trecut pe galben, nu știu”, a mai spus deputatul Cătălin Rădulescu.

