Deputatul AUR Dan Tanasă a fost trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare, după ce a publicat pe o rețea socială un mesaj prin care îndemna oamenii să refuze comenzile care nu sunt livrate de români.

Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care a finalizat cercetările și a dispus trimiterea parlamentarului în judecată în stare de libertate.

Potrivit procurorilor, mesajul a fost publicat la 19 august 2025 și viza lucrătorii din România proveniți din Asia și Africa, pe criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie.

„Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, scria deputatul în postare. Acesta susținea, de asemenea, că Europa se confruntă cu efectele imigrației și afirma că nu își dorește o situație similară în România.

În rechizitoriu, procurorii subliniază că actele de discriminare pot afecta grav relațiile sociale, care trebuie să se bazeze pe respect reciproc.

Ministerul Public a precizat și că imunitatea parlamentară nu împiedică urmărirea penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Dosarul a fost trimis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza în primă instanță.

După publicarea mesajului, Alexandru Muraru și polițistul Marian Godină au depus plângeri penale împotriva deputatului. În aceeași perioadă, au fost semnalate agresiuni asupra unor livratori străini în București și Cluj.

Tanasă a susținut atunci că violențele stradale nu sunt provocate de postările sale și că mesajul său viza importul de muncitori necalificați.

AUR a criticat ancheta penală și a calificat-o drept un abuz. Formațiunea a susținut că deputatul doar a atras atenția asupra numărului mare de muncitori din Asia și Africa și a încurajat consumatorii să prioritizeze livrările efectuate de români.

Trimiterea în judecată nu echivalează cu o condamnare, iar vinovăția deputatului urmează să fie stabilită de instanță, precizează anchetatorii.