Deputații au dat o lovitură dezvoltatorilor imobiliari. Legea calității în construcții a fost modificată

Proprietarii de apartamente vor fi apărați de lege de practicile înșelătoare la care recurg unii dezvoltatori imobiliari.





Camera Depuțatilor, în calitate de for decizional, a adoptat, miercuri, proiectul de lege inițiat de deputatul PNL Florin Roman pentru modificarea legii calitatii in construcții. „Legea vine sa puna ordine in relatiile dintre dezvoltatorii imobiliari si cetatenii dornici de un apartament nou, eliminand posibilitatea ca acestia sa fie amagiti cu practici inselatoare prin care sunt tentati sa preia imobile care au bransamentele la utilitati provizorii sau inadecvate”, a declarat Roman.

Potrivit inițiatorului, cererea ridicată de locuințe noi și lacunele legislative au permis dezvoltatorilor imobiliari să introducă în piața imobiliară spații cu destinația de locuințe, la standarde necorespunzătoare privind echiparea cu utilități, care să răspundă condițiilor și exigențelor de calitate a vieții, punând chiar în pericol siguranța și viața ocupanților.

„Mai multe incendii si explozii soldate cu victime și pagube materiale, având drept cauză instalațiile improvizate sau neadecvate la imobile noi cu destinația de locuințe, care nu aveau semnate procesele verbale de recepție la finalizarea lucrărilor de construcții sau care nu aveau branșamente autorizate, adecvate și definitive, în acord cu destinația de locuire a demonstrat nevoia de a legifera suplimentar”, a explicat deputatul.

Până acum, chiar dacă investitorii și dezvoltatorii erau considerați vinovați moral, aceștia ascunzând starea de fapt a construcției și riscul la care se expun locatarii, lege era lacunară în stabilirea responsabilităților și sancționarea faptelor.

„Am stabilit clar responsabilitatea investitorilor si dezvoltatorilor imobiliari care permit utilizarea constructiei inainte de semnarea receptiei la terminarea lucrarilor, fie ca vorbim de constructii noi, renovate, consolidate, transformate sau extinse si sanctionarea contraventionala a acestora cu amenzi intre 20.000 si 40.000 lei, daca fapta nu constituie infractiune”, a arătat Florin Roman.

