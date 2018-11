Deputat PSD, avertisment- BOMBĂ pentru Dragnea: „Dacă se încordează Marian Neacșu, apar două valize, nu una!”

Tărăboiul de la vârful PSD este departe de a se domoli, în pofi da excluderii baronilor Adrian Țuțuianu (Dâmbovița) și Marian Neacșu (Ialomița) –, în condițiile în care Liviu Dragnea pregătește noi epurări și maziliri care-i vizează, în principal, pe vicepremierul Paul Stănescu (Olt) și pe primarul Capitalei, Gabriela Firea.





Potrivit surselor „Evenimentului zilei”, vendetele s-ar putea rostogoli, într-un viitor apropiat, și asupra lui Marcel Ciolacu (Buzău) și Mihai Tudose (Brăila), dacă vor continua să susțină și să alimenteze fronda anti-Dragnea. CEx-ul de vineri va pune sub lupă remanierile – nu sunt excluse și alte „subiecte”, în eventualitatea în care tensiunile interne vor degenera din nou, iar Gabriela Firea va participa la ședință -, vicepremierul Paul Stănescu urmând să fie debarcat din Cabinetul Dăncilă. De notat că punctul de fierbere al remanierilor îl reprezintă tranșarea situației lui Tudorel Toader, ministrul Justiției, pe care Dragnea îl vrea mazilit pe repede înainte.

Bădălău își așteaptă recompensa

CEx-ul de vineri îi va aduce o funcție nou-nouță baronului de Giurgiu, Niculae Bădălău, care urmează să fie recompensat după ce a trădat facțiunea pucistă, când și-a dat seama că tabăra sa e minoritară în CEx. Ieri, Bădălău a anunțat că va accepta un portofoliu în Executiv, dacă va considera că va aduce „plus valoare Guvernului şi ţării” şi dacă partidul va avea nevoie.

„Eu puteam să intru în primul Guvern. Dacă partidul va avea nevoie şi voi considera că voi aduce un plus Guvernului, voi intra, dacă nu, nu voi intra. (...) De această dată nu am discutat remanierea, încă există o discuţie sau au fost două paralele, una a doamnei prim-ministru şi alta a acelei comisii. Ambele rapoarte au ajuns la domnul preşedinte Dragnea şi Comitetul Executiv va decide”, a spus Bădălău, la Parlament. Întrebat dacă se gândeşte să accepte un post de ministru, dacă i se va face propunerea, după remaniere, Bădălău a răspuns: „Dacă voi considera că voi aduce plus valoare Guvernului şi ţării - da, dacă nu – nu”.

Câte „gropi” ar trebui să sape șeful PSD

Gabriela Firea a transmis, luni, o scrisoare deschisă membrilor CEx, în care a declanșat un nou atac acid la adreasa lui Dragnea. „PSD este condus în acest moment de un om preocupat doar de propria situație politică, juridică, economică, și ale cărui ieșiri bizare și departe de a fi ale unui bărbat de stat denotă disperare și încrâncenare. Știu, sunt vinovată, alături de mulți alți colegi, pentru că am girat existența acestui personaj devenit toxic pentru țară și l-am ajutat săși consolideze poziția, din care acum folosește puterea în mod discreționar (…) Ne aflăm într-un moment critic, pentru partid și pentru țară, și senzația multora este că ne îndreptăm spre prăpastie.

Dacă există oameni care sesizează acest pericol și iau atitudine, ei nu sunt pucisti, ci reformatori. Iar reformele, chiar și atunci când iau formă unor utopii, nu pot sub nicio formă să fie tratate cu pumnul în gură. Și le-aș aminti unor colegi un vechi proverb chinezesc: răzbunătorul va trebui să sape, de la început, două gropi!”, avertizează Firea.

