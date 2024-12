Sport Dennis Man, planuri mari de viitor, după ce a fost declarat „Fotbalistul Anului 2024”







La 26 de ani, Dennis Man a câștigat pentru a doua oară titlul „Fotbalistul Anului”. Atacantul a intrat în rândul celor mai importante nume din fotbalul românesc. După această reușită, jucătorul a mărturisit că are două mari dorințe pentru viitor.

Dennis Man a obținut titlul „Fotbalistul Anului 2024”

Internaționalul s-a arătat recunoscător pentru trofeu și a vorbit despre planurile sale. Dennis Man își dorește să obțină un rezultat pe placul românilor la Campionatul Mondial alături de echipa națională.

De altfel, atacantul are o dorință arzătoare legată de echipa sa de club. El își dorește ca aceasta să rămână în prima ligă din Italia.

„Sună bine! Sunt foarte fericit să câștig acest trofeu. Este un trofeu important pentru mine. După munca pe care am depus-o, acest trofeu este cireașa de pe tort”, a spus el.

Experiența care l-a marcat în acest an

Dennis Man a precizat că a trecut prin cea mai frumoasă și emoționantă experiență în 2024, făcând referire la Campionatul European.

„Cu siguranță, am avut emoții. Sincer vă spun, nu am realizat importanța acelui meci decât când am ieșit pe teren și am văzut stadionul plin, când a cântat imnul. A fost un sentiment unic pe care mi l-am dorit de mic copil. Să evoluez la un astfel de European. Per total, cred că ne-am descurcat bine ca echipă și am făcut românii fericiți”, a adăugat el, arată GSP.

De altfel, atacantul a mărturisit că își dorește să retrăiască momentele respective.

„E momentul în care realizez că chiar te simți fotbalist când evoluezi pe un astfel de stadion cu o grămadă de suporteri români. Ne-am simțit ca acasă!”, a precizat fotbalistul.

Dennis Man, despre criticile lui Mircea Lucescu

Selecționerul naționalei l-a comparat pe atacant cu cu Douglas Costa. Mai mult, Lucescu a precizat că acesta „are nevoie însă de un plus de continuitate în evoluție”. Jucătorul a mărturisit că a avut numeroase discuții cu tehnicianul în acest sens.

„Am avut discuții cu el legate de tema asta. De a fi constant mereu”, a mai spus el.