Denise Rifai, legătură CONTROVERSATĂ cu unul dintre TITANII României. S-a născut o nouă IDILĂ în România?

Denise Rifai, una dintre prezentatoarele cele mai apreciate din România și unul dintre cei mai mari critici ai lui Dragnea, a fost protagonista unui scandal uriaș, aceasta fiind văzută în compania unuia dintre „titanii” fotbalului românesc.





Denise Rifai, vedeta Realitatea TV, a fost fotografiată, într-un local, alături de marele fotbalist Gică Popescu. Pozele au fost speculate de presa mondenă și s-a scris despre o posibilă poveste de dragoste între cei doi în momentul în care aceștia au fost fotografiați. Problemele apar de partea fostului căpitan al Naționalei de fotbal, care e căsătorit, soția sa fiind cumnata lui Gică Hagi.

Rifai și Popescu au fost fotografiați într-o postură apropiată, fostul fotbalist ținându-și o mâna pe lângă mijlocul vedetei TV. Rifai are precizări despre acest episod.

”Repercusiunile unei posibile candidaturi: Episodul “Povestea de dragoste”/”Amantlac”

Sambata seara. Un dialog de cateva minute, o banala conversatie purtata insa cu o figura cunoscuta a sportului romanesc , intr-un restaurant bucurestean (de fitze, ce i drept …), a fost transformat de cativa colegi “jurnalisti” intr-o “fabuloasa” poveste de dragoste de tipul : X + Y = LOVE. O fotografie, banala si ea, care reda dialogul intre doua persoane a devenit suport protetic pentru “povestea” gazduita imediat ca subiect de prima pagina pentru anumite publicatii, inclusiv pentru unele ce se pretind serioase, dar si stire in jurnalele anumitor televiziuni concurente, ce se pretind serioase si ele…

O fotografie care semnifica un Dialog pur si simplu, desigur asta pentru cei ce nu vaneaza senzationalul cu orice pret. Adica fara nicio urma de atingere care ar fi putut fi ulterior interpretata ca un posibil gest de tandrete. Dar, “profesionistii presei” au inventat si “atingerea” in conditiile in care Gica Popescu statea cu mana fix pe spatarul scanului, asa cum dealtfel se distinge clar. Si inca un lucru a fost “indelung” analizat: distanta de cca 30 de cm dintre cei doi subiecti la care se purta dialogul. O distanta normala in contextul in care oamenii isi vorbesc aproape la ureche pentru a se putea auzi in acest gen de localuri. Insa in opinia atotstiutoare a “colegilor” mei, eram deja subiectul unei extraordinare povesti de dragoste cu iz evident de amantlac.

Socul insa nu se opreste aici. Din acelasi articol am aflat cu stupoare si ca sunt “clienta casei”, “mare consumatoare de bauturi fine” in acest local. Nu sunt nici asta.

