Denise Rifai și-a expus gândurile pe Facebook. Consideră că „2019 chiar a fost un An! Un an Bogat, un an cu zgomot, cu viteză, cu emoții, cu bucurii, cu inima parcă mereu în gât, o cursă cumva contracronometru, cu oameni noi, dar și cu oameni care au plecat. Un an greu, cu mult mesaj si însemnătate. Cu cele mai mari provocări din toată viața mea la un loc, dar și cu mari realizari si cu mari bucurii”.

La final de an, vedeta Realității nu a uitat de războiul cu CNA. Și-a amintit de suspendarea dictată de șefii audiovizualului și a ținut să le mulțumească telespectatorilor care i-au rămas fideli: „Pentru că ați stat alături de mine cele 10 minute când CNA a decis să ne suspende emisia pentru transmisiunile din ziua protestului din 10 august. Și nu doar că ați stat alături de mine și de toți colegii mei de la Realitatea TV, cu televizorul pornit, urmarind o emisie suspendată, însă ne-ați adus în dar un RECORD ABSOLUT DE AUDIENȚĂ. Ceea ce înseamnă TOT! Și, dacă așa am început anul, cu emisia suspendată, finalul de an mă găsește cu dvs. și mai aproape de mine, căci de data aceasta, acum pe final de an, ne-au suspendat emisia cu totul și, după o zi în care Realitatea TV a încetat să mai emită, am reușit să mutăm emisia pe Realitatea plus. Și mi-ați fost alături din nou! Culmea, cu audiențe și mai mari”.

Denise Rifai nu i-a uitat nici pe Rareș Bogdan și Cozmin Gușă, cărora le-a urat multe împliniri și bucurii. „Un 2019 cu multe începuturi pentru oameni care reprezintă. Rares Bogdan și Cozmin Gușă. La An Nou i le fac acum lui Cozmin, care a decis să părăsească conducerea editorială a postului și să revina în politică”.

În final, Denise Rifai anunță că, „de luni ne apucăm din nou de treabă și ne ținem de ei să facă ceva și pentru țara asta! Dar cum mai sunt doar câteva ore până la trecerea in Anul Nou, zic să ne bucurăm de fiecare clipa si sa deschidem ușa și ferestrele și inima și să-l întâmpinăm împreună, cu multă bucurie, pe cel care va să fie un An Special! Cel mai bun și mai frumos dintre toate!”.

