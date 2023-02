Denis Rifai, mărturisiri din intimitate: „Suntem altfel”. Prezentatoarea TV își dorește un copil

Cu toate că are mare succes în carieră, Denis Rifai nu a reușit să-și găsească încă liniștea și în plan personal.

Denis Rifai: „Imposibil, păcat, nu e voie”

Frumoasa prezentatoare TV este rodul iubirii dintre un bărbat arab și o femeie româncă. După cum a recunoscut chiar ea într-un interviu pentru emisiunea „În Oglindă”, baza îi este „una profund arabă”. Cu toate că s-a născut liberă, pe pământ european, tatăl acesteia i-a impus reguli extrem de stricte.

„E foarte greu să te naști și să trăiești într-o familie mixtă, în care amândoi sunt puri. El este arab pur și ea o femeie pură și creștină pură. Eu eram fata unui arab într-o lume profund creștină. Ce era pentru colegii mei normalitate, pentru mine era imposibil, păcat, nu ai voie. -Pe fata mea nu o scoate niciun băiat la plimbare. Fata mea se căsătorește-”, mărturisea Denise Rifai.

Mai mult, aceasta a recunoscut că toata viața a fost crescută cu o propoziție extrem de importantă: „Noi suntem altfel”.

Tot „altfel” vrea să fie și bărbatul de lângă ea, însă are un exemplu exact de partener pe gustul ei:

„Cu Kevin Costner: Este iubitul vieții mele. Sincer, nu glumesc. E genul meu de bărbat. Acum câțiva ani, el făcea reclamă la Turkish Airlines. Eu eram pe Calea Victoriei și mă gândeam că nu îmi place și mie de niciun bărbat. La un moment dat, l-am văzut pe panouri și am zis: «Ăsta e genul meu». El e căsătorit cu o tipă tare faină”, a răspuns Denise Rifai, la podcastul „ALTCEVA”.

„Mă doare, mă uit, râvnesc. Mi-ar plăcea să am un copil

Cu toate că are mare succes în carieră, Denis Rifai a recunoscut că își dorește foarte mult un copil. Din nefericire vedeta încă nu a găsit un bărbat potrivit care să fie tatăl copilului ei.

„Am 37 de ani și nu am un copil. Am fost concentrată pe carieră și pe tot ceea ce consider eu că trebuie să construiesc în viața asta. Mă doare….mi-ar plăcea să am un copil. Mă uit, râvnesc la ei, dar eu îmi dau seama că nu am timpul necesar. Un copil nu este orice chestie. Este o muncă extraordinară să fii mamă. Mi-ar plăcea extraordinar să găsesc un bărbat pe care să îl simt tată pentru copiii mei. Nu am făcut copii până acum, pentru că nu am întâlnit acel bărbat pe care să îl văd tată pentru copiii mei”, a mai spus moderatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” în emisiunea „În Oglindă”