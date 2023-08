Denis Alibec a dat Farul pentru Al Muaither. Transferul e oficial

Denis Alibec a semnat cu echipa de fotbal Al Muaither în cursul zilei de marți, 15 august, la sediul clubului din Qatar. Jucătorul a ajuns în Golful Persic fără nici o pretenție financiară din partea Farului Constanța ca urmare a unui aranjament cu Gică Hagi. Alibec a fost lăsat să plece liber de contract în străinătate.

Denis Alibec va juca în Liga Stelelor Qatar-ului, așa cum e denumită prima ligă. În realitate însă, campionatul din Qatar este o competiție mult mai slab cotată decât cele din Arabia Saudită și Emirate.

În schimb, chiar dacă nivelul competițional nu este foarte ridicat, pentru Alibec contează partea financiară.

Alibec a ajuns în Qatar, la Doha, marți, în timp ce fosta sa echipă, Farul Constanța se pregătește pentru meciul cu Flora Tallinn, din Estonia, în Conference League. Fotbalistul a făcut vizita medicală, iar apoi a îndeplinit toate procedurile premergătoare semnării contractului.

„Dimineață a făcut vizita medicală. Acum, mai erau câteva clauze de pus la contract, dar în principiu, în seara asta se semnează actele. Mâine încep campionatul, nu va evolua, nici nu va fi în lot. Totul e în regulă, l-a dus managerul care m-a dus și pe mine Cătălin Liță.

Am vorbit cu el si mi-a spus ca erau la club, sa semneze actele. Testul medical a fost ok, trebuia schimbat ceva in contract, mici detalii”, a declarat antrenorul Marius Șumudică la Digi Sport Special.