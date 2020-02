Fostul trezorier al PSD, Mircea Drăghici, a renunțat definitiv la politică în contextul în care „partidul se află în construcție”, iar el este acuzat de procurorii DNA că și-ar fi însușit aproximativ 380.000 de euro din subvențiile acordate PSD-ului de către Autoritatea Electorală Permanentă.

„Am analizat cu multă responsabilitate situația politică actuală, PSD se află în reconstrucție și pentru a întări parcursul pe care actuala conducere și-l doreste, am hotărât să iau o decizie radicală. Având în vedere problemele cu ecouri publice din trecut, precum și starea mea de sănătate, astăzi am demisionat din PSD și am comunicat acest lucru domnului președinte, Marcel Ciolacu și domnului secretar general Paul Stănescu, cărora le-am precizat și dorința mea de a continua ca deputat neafiliat. Pentru mine, activitatea politică este un capitol închis. Țin să mulțumesc tuturor colegilor de la nivel național și din Argeș, pentru cei 23 de ani de conviețuire ca într-o familie!”, a scris Drăghici pe pagina sa de Facebook.

În 2019, DNA a cerut documente de la AEP pentru a verifica dacă PSD a direcționat banii din subvenții către instituții de presă.

Într-o adresă către Autoritatea Electorală Permanentă, procurorii DNA arată că ”în interesul urmăririi penale care se efectuează în dosarul penal cu nr. de mai sus (nr. 21/P/2019 – n. red.), vă înaintăm alăturat un exemplar al ordonanței emisă în cauză în data de 11.02.2019 și vă solicităm să ne înaintați, în fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul, documente privind:

Modul de stabilire și repartizare a subvențiilor acordate în cursul anului 2017 Partidul Social Democrat;

Virarea sumelor de bani acordate în cursul anului 2017 Partidului Social Democrat;

Rapoartele de control privind modul de utilizare de către Partidul Social Democrat a subvențiilor la nivelul anilor 2017 și 2018”.

Te-ar putea interesa și: