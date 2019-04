Speranţe pentru pescarii din Delta Dunării. Proiectul de 6 milioane de euro devine operaţional

Premierul Viorica Dăncilă a fost prezentă, luni, la inaugurarea oficială a Bursei de Peşte de la Tulcea, împreună cu ministrul Petre Daea. Cu aceasă ocazie a participat împreună cu ministrul de Interne Carmen Dan la inaugurarea noului sediu al Sectorului Poliției de Frontieră (SPF) Isaccea al Gărzii de Coastă. La Bursa de Peşte , premierul a afirmat că va sprijini realizarea unui proiect pe care pescarii din zonă îl aşteaptă de mai mulţi ani şi care este în valoare de aproximativ 6 milioane de euro, finanțat prin fonduri naționale și europene





„Bursa de pește din Tulcea este un proiect pe care pescarii îl așteaptă de mai bine de 10 ani. Cu mai bine de un an în urmă, când am preluat responsabilitatea guvernării, împreună cu echipa de miniștrii pe care o conduc, proiectul de la Tulcea era unul blocat, și puțini mai credeau într-o perspectivă apropiată, ca el să devină operațional. Alianța PSD-ALDE s-a angajat să pună în valoare potențialul natural, turistic și economic al Deltei Dunării. Resursa piscicolă bogată din Deltă merită o piață concurențială, cu adevărat funcțională, având în vedere că agricultura și pescuitul contribuie semnificativ la economia județului Tulcea și asigură locuri de muncă pentru aproximativ 30% din populație. Aceste cifre argumentează o dată în plus importanța economică și socială pe care o are noua bursă de pește din Tulcea, un proiect în valoare de aproape 6 milioane euro, finanțat din fonduri naționale și europene”, a afirmat Viorica Dăncilă, luni, la Tulcea.

Totodată, Dăncilă a mai spus că prin acest proiect vor fi ajutaţi atât pescarii din zonă cât şi pe proprietarii de pensiuni pentru a putea dezvolta turismul în această parte a ţării

„Am vizitat astăzi (luni – n.r.) punctele tehnologice importante pentru activitatea bursei și sala de unde pot fi urmărite tranzacționările. Ceea ce am remarcat este accentul pus pe adaptarea la cerințele de performanță ale unei burse moderne, în deplin acord cu cerințele economiei competitive. Funcționarea bursei înseamnă comercializarea peștelui și a produselor din pește la un preț corect, calitatea confirmată a mărfii și eliminarea speculei de pe piața neagră. Ajutăm astfel pescarii și fermele piscicole să își dezvolte afacerile, iar pensiunile din zonă le vor putea oferi turiștilor produse pescărești cu adevărat tradiționale pregătite din pește de proveniență locală. (...) Avem o viziune integrată cu privire la dezvoltarea acestei zone. Mă bucur să anunț astăzi (luni - n.r.) la Tulcea un nou program guvernamental pentru revitalizarea domeniului piscicol. Programul va include scheme de ajutor de stat pentru acvacultură și pentru susținerea industriei alimentare de profil. Pentru locuitorii Deltei ca și pentru toți românii ne dorim locuri de muncă, drumuri moderne, educație. Un astfel de program de investiții este Fondul de Dezvoltare și Investiții care asigură finanțare unităților administrativ-teritoriale pentru proiecte de alimentare cu apă și canalizare, modernizare și reabilitare a drumurilor comunale, crește, grădinițe și școli”, a completat șeful Executivului.

