Delia a lansat o nouă melodie despre momentele din viața ei. Piesa se numește“ Între noi“. Care este mesajul pe care artista vrea să-l transmită

Delia este cunoscută pentru hiturile pe care le scoate constant. Aceasta revine cu un nou single de dragoste cu un mesaj profund. Balada este compusă de artistă, fiind trăirile ei puse pe foaie.

Piesa se numește“ Între noi“ și vine la pachet cu un videoclip excentric, așa cum ne-a obișnuit vedeta. Acesta este realizat de regizorul Bogdan Daragiu care o prezintă pe artistă într-un mod inedit și minimalist.

Producția piesei este făcută de Alex Cotoi, care a fost și realizatorul altor piese ca: Racheta, Să-mi canti, Arunca-mă sau Cum era – Nane.

Talentata Ema Uta s-a ocupat de machiaj, Ana Lăzărescu de coafurile unice , iar Hilke Muslim i-a accentuat stilul vestimentar al artistei.

Delia este foarte activă pe rețelele de socializare și își promovează piesele cu fiecare ocazia. Aceasta i-a anunțat pe fani în urmă cu ceva timp că urmează să se lanseze nouă piesa, ba chiar a pus și câteva secvențe din noul videoclip.

Delia pe scenă cu Steve Aoki la Untold

Artista împreună cu DJ-ul Steve Aoki, au făcut o surpriză fanilor La Casa de Papel, la Untold. Cei doi au adus un ultim omagiu mult-iubitului serial de pe Netflix, cântând melodia „Bella Ciao”, care a devenit imnul „la resistencia” și al fanilor serialului. Faimosul DJ a fost vrăjit de cântăreața româncă de la prima vedere și a postat o serie de fotografii prin care își arăta admirația.

Delia și Steve Aoki au îmbrăcat salopetele roșii și și-au pus măștile Dali pe față și au început spectacolul. Pe parcursul piesei, pe ecranul din spatele lor au rulat constant imagini din serialul care a fost în topuri, în timpul ce publicul cânta extaziat versurile piesei.

„La finalul ultimului sezon, împreună cu Netflix România, am creat acest show pentru a ne reaminti la Untold fanilor din întreaga lume de Casa de Papel. Acesta este ultimul „Bella Ciao”, a scris Delia în descrierea de pe Youtube.

Momentul celor doi artiști a ajuns în trending în câteva ore, iar share-urile nu s-au oprit pe rețelele de socializare.

„Din America v-am urmărit, piele de găină! Delia you are fricking THE BEST ❤️”, „Mulți oameni nici nu știu că acest cântec nu reprezintă doar casa de papel ci un cântec al rezistentei italiene în al doilea război mondial”, „ce voce!!! piele de găină! mândria României,mulțumim Delia!”, au fost câteva dintre comenatariile internauților.