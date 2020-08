Soția lui Dinu Maxer a postat câteva fotografii în costum de baie, de la mare, din vacanță, dar a fost luată în colimator de internauți. Deea Maxer nu a revenit la silueta dinainte, la nouă luni după ce a născut, dar a fost pusă la zid pentru acest lucru. Aceasta a rămas împietrită de reacțiilor oamenilor și a decis să le răspundă contestatarilor, printr-o postare lungă pe o rețea de socializare.

Reacția soției lui Dinu Maxer:

„Poza 1 ~ Eu, la plaja. Ieri. Multe femei mi~au scris pe instagram că sunt „grasăăă.”

Scopul meu nu este să fiu „fit”, nu am timp pentru asta și nu imi bat capul cu tipologii de genul și scheme de urmat pentru a fi așa cum vor alții să fiu. Nu trebuie să mă incadrez in tipare. Cei drept imi doresc să mai scap de câteva kilograme însă nu am ca target să ajung la 45 kg si să fiu pachețele de mușchi.(Nu este frustrare, asta ca să nu aud comentarii de genul ” ești frustrata, de aia te justifici”)

Nu am fost așa niciodată si nici nu mă văd așa de slabă, ca aceste comentatoare de meserie.

Imi etalez celulita acumulata în timp, pielea lăsată a bustului chiar si după implant mamar, burtica cu grăsimea căpătă după sarcina cu o alimentație care nu mi~a adus frustrări.

Merg pe plajă cu fetița mea de 9 luni in costum de baie in 2 piese, burtica imi mai atârnă pentru că dimineața la 7 in loc să alerg pe plajă și să fac sport ii prepar ei laptele dupa alte două treziri nocture.

Sunt o mamă ocupată, fără bonă si am job. Sunt o mamă fericită care preferă să se ocupe de copii full time. Nu vreau să pierd vreo oră din creșterea Maysei ca să merg la sală. Am un metabolism lent care reacționează prost la diete si pentru slăbire necesită eforturi suplimentare pe care acum NU VREAU să le depun. Prefer să mă ocup de ei.Și de ea si de fratele ei de 9 ani.

Soțul, e si el al meu si necesită atenție. Se plânge câteodată de kg mele in plus si el, ca si voi. Cred că o face mai mult ca să mă ambiționeaze. Însă ce credeți?! nu~mi pasă!

Ii spun mereu să se bucure că are nevastă fidelă si mai tânără cu 15 ani, doi copii sănătoși și toată iubirea din lume.