„Strategia noastră este de a sprijini modificarea legii în sensul trecerii alegerii primarilor în două tururi. După evaluarea mea, am îndoieli că moţiunea va trece. (…) Mi-e teamă că e un lucru care îi convine şi PNL-ului, pentru că are un număr foarte mare de primari. Peste 70% dintre primari nu vor fi încântaţi de alegerea în două tururi. (…) Nu ştiu dacă domnul Boc va fi foarte încântat la Cluj. Cred că are prima şansă la alegerea într-un singur tur. (…) Nu ştiu dacă nu este aşa un fel de joc de conivenţă între PNL şi PSD pentru a rămâne la actuala formulă cu alegerea într-un singur tur. (…) Noi nu susţinem moţiunea de cenzură”, a declarat Tăriceanu, miercuri, la Parlament.

Despre candidatul care va fi susţinut de ALDE la Primăria Capitalei, el a precizat că decizia va fi luată la nivelul organizaţiei municipiului Bucureşti.

„La Bucureşti, ALDE va avea propriul candidat, (…) dar sigur că la Bucureşti trebuie făcută o strategie. La Consiliul General, i-am transmis public doamnei Firea că, având în vedere ultimele decizii pe care le-a luat şi modul în care conduce primăria în ultima perioadă prin desconsiderarea opiniei consilierilor noştri şi prin desconsiderarea opiniei cetăţenilor, ne face să nu mai continuăm colaborarea cu domnia sa. (…) Suntem deschişi la o discuţie referitoare la posibilitatea susţinerii unui candidat. Mie mi se pare, de exemplu, că Nicuşor Dan este un candidat serios pentru primărie, care s-a dedicat Bucureştiului într-o măsură apreciabilă şi cred că aşa ar trebui să fie toţi cei care vor să candideze cu şanse. (…) Formula (care va fi susţinută de ALDE – n.r.) trebuie discutată la nivelul organizaţiei municipiului Bucureşti”, a arătat Călin Popescu-Tăriceanu.

Liderul ALDE a mai spus că a discutat cu Pro România pentru a depune un amendament la proiectul asumării răspunderii pentru alegerea primarilor în două tururi, amendament care să vizeze şi alegerea preşedinţilor de consilii judeţene de către consilierii judeţeni.

Cât priveşte relaţia cu premierul Ludovic Orban, Tăriceanu a susţinut că ea „nu este nicidecum influenţată” de ceea ce afirmă prim-vicepreşedintele liberal Rareş Bogdan. El i-a recomandat însă prim-ministrului să vină în Parlament pentru dezbaterea „unor subiecte mari” precum pensiile speciale sau SIIJ, astfel încât să „nu ia decizii populiste”.

„Am aceeaşi disponibilitate de a discuta subiecte politice importante cu oricare dintre partidele din Parlament. (…) Şi cu PNL şi în egală măsură şi cu PSD şi cu Pro România. Nu evit nicio discuţie. Şi cu Kelemen Hunor discut. Sunt mai ciudăţei ăştia de la USR. Cu timpul o să înţeleagă, o să mai înveţe, devin mai înţelepţi, le trec zăpăcelile şi populismul şi sper să le treacă, pentru că este cel mai mare păcat al politicii din România în momentul de faţă”, a mai spus Călin Popescu-Tăriceanu.

