Declarații HALUCINANTE ale unei avocate! „Omul ăsta m-a DISTRUS. Mi-a tăiat FRÂNELE”

După ce a fost anchetat de procurorii DIICOT, care împreună cu ofițeri de poliție judiciară au efectuat 34 de percheziții în București și Județele Ilfov și Prahova, Gheorghe Cocoș a fost plasat în arest preventiv.





Acesta este anchetat pentru că, începând cu 2017, a făcut parte dintr-un grup care ar fi introdus 499 de bancnote de 100 de euro falsificate în Bulgaria, ar fi comercializat droguri de mare risc in București, ar fi traficat și cumpărat influență și ar fi obținut sume de bani în urma activității de prostituție, scrie Cancan.

Luminița Nuță, fosta parteneră de viață a lui Gheorghe Cocoș, a declarat că „le-a făcut pe toate, este vinovat! Trafic de droguri, bani falși, prostituție, proxenetism, multe… M-am întâlnit acum și cu Ion Alexandru, șoferul lui. Cu asta s-a ocupat. Acesta este și motivul pentru care am plecat de lângă el. Să ajungă unde îi este locul. Vreau să îmi iau mașina, banii, terenurile înapoi, tot ce a fost al meu. Clienții au ajuns să fugă de mine. Omul ăsta m-a distrus, mi-a făcut plângeri la barou. Vreau să mă reabilitez ca om. Știam că va fi reținut. Nu este nicio surpriză pentru mine. El trebuia să ajungă aici, iar Ion Alexandru cu atât mai mult. Au nenorocit oameni. Mi-a tăiat conductele la mașina, frânele, multe, multe mi-a făcut. Am dovezi pentru toată lumea, pe mine doar să mă cheme. Nu mai am nimic de pierdut, voi spune tot. Am fost cu un interlop. Mi-a trimis niște mesaje incredibile… Din cauza lui, era să-mi pierd copiii, mama, sora, prietenii. Mă pierdusem și pe mine. Acum, îi cer scuze domnului avocat Aurel Despa și Baroului Dâmbovița. Am avut încredere in mine, iar eu am dezamăgit. Când am plecat, Cocoș mi-a spus că daca am ieșit din barcă, mă va distruge. Acum, simt din nou că trăiesc. Mă simt eliberată.”

