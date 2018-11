Declarații EXPLOZIVE ale președintelui ALDE, Călin Popescu Tăriceanu. ”Este o campanie de FAKE NEWS împotriva mea”

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a afirmat joi seară că prin cererea DNA de a începe urmărirea penală împotriva că se urmărește ruperea coaliției PSD-ALDE. Tăriceanu susține, de asemenea, că nu a luat mită și nici nu a obținut foloase din afacerea Microsoft.





El susține că prin hotărârea din 2008 statul doar a intrat în legalitate cu privire la Microsoft. Tăriceanu acuză şi o campanie de „fake news" în cazul său, potrivit antena3.ro

„Realitatea e că nu am luat niciun ban, niciun leu mită sau alte foloase din partea sau în cadrul acestei afaceri denumite Microsoft. Împotriva unei astfel de campanii de ştiri false, care este de fake news, promovată de DNA, eu nu am cum să mă apăr dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că eu până în acest moment şi cel mai probabil până săptămâna viitoare, eu nu am posibilitatea să consult dosarul”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

