Declarații din infern. Fiul unui oficial britanic, voluntar în războiul din Ucraina

Ben Grant este fiul deputatei conservatoare Helen Grant, care a îndeplinit, în trecut, funcția de ministru al Sportului şi Turismului al Marii Britanii.

Într-unul dintre videoclipurile care au fost distribuite de presa londoneză, Ben Grant este surprins în timp ce atacă un vehicul de luptă rusesc, folosind un lansator de rachete. Într-un alt videoclip, Ben Grant pare să care, printr-o pădure, un militar rănit la unul dintre membrele inferioare.

„Ne mişcăm sau vom muri”, spune Ben Grant, în timp ce încearcă să se adăpostească de gloanțele rușilor.

Presa din Marea Britanie scrie că Ben Grant, în vârstă de 30 de ani, s-a alăturat forțelor armate ucrainene încă din februarie 2024, în primele zile ale invaziei ruse în Ucraina.

Alături de alți 14 soldați din echipa sa, Ben Grant ar fi luat parte la contraofensiva desfășurată în Harkov, când forțele ruse au fost împinse înspre granițele Rusiei.

„Cred că ne-au văzut cu dronele înainte şi s-au pregătit. Mergeam în şir când a avut loc contactul. Deano [n.a Arthur, un alt voluntar] a fost împuşcat în genunchi. Noi trăgeam şi încercam să ne ţinem capetele jos. Eram îngrozit, dar hotărât să îmi realizez cel mai important obiectiv: să îi scot pe el şi pe echipa mea din calea pericolului.

Ce era înfricoşător era să mă simt atât de limitat în mişcări, fără să pot să ridic arma pentru că duceam pe cineva, în timp ce deasupra noastră erau elicoptere de atac, iar în afara pădurii tancuri care trăgeau spre noi. A fost ireal, nu am mai trecut niciodată prin aşa ceva”, le-a povestit Ben Grant jurnaliștilor britanici care l-au intervievat.

După operațiunea descrisă de Ben Grant, fiul deputatei britanice Helen Grant, soldatul rănit la picior a fost transportat la unul dintre spitalele din Kiev, medicii declarând că au reușit să-i salveze membrul inferior afectat, conform Adevărul.ro.

#Ukraine: Foreign Volunteers (American, British, and possibly Canadian) targeted a Russian BTR-80 APC with a RGW-90 HH launcher, damaging it and causing ammo to cook off.

Note that a Czech RPG-75M appears to fail to function correctly. pic.twitter.com/eVLEMdEIBx

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 27, 2022