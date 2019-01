Declarație ACIDĂ la adresa lui Lazăr: „Nici nu știi dacă să râzi sau să plângi”

Jurnalistul Silviu Mănăstire a scris pe pagina personală de Facebook o analiză a declarațiilor făcute de procurorul general Augustin Lazăr pentru publicația franceză Le Monde.





Jurnalistul a scris că „plângăcioșii care ocupa funcții atât de înalte in Stat ar trebui sa se gândească de doua ori înainte sa le accepte”.

„Nu eram pregătiți să suportăm o astfel de presiune autocratică” declara procurorul general Augustin Lazar pentru publicația franceza Le Monde.

Nici nu știi dacă sa razi sau sa plângi. Dacă nu ești in stare și pregătit sa faci fata presiunii, la 62 de ani, cu o cariera destul de consistentă in spate ce sa credem noi o țara întreaga calarita de PSD. Ca procurorul general al Republicii este un fricos, ca de-a lungul carierei când se punea presiune pe el ceda? Du-te, taica, la pensie!

Plângăcioșii care ocupa funcții atât de înalte in Stat ar trebui sa se gândească de doua ori înainte sa le accepte. Exista undeva in lumea asta o poziție de procuror general asupra căreia nu se fac presiuni? Evident, nu. Știi bine la ce te inhami, la ce presupune o asemenea poziție, care e fisa postului.

Ma fascinează personajele care cred ca viața publica este așa, o poveste cu floricele pe câmpii, ca toti sunt îngeri înaripati diafani. Când le trage viața un upercut in barba plâng ca e “presiune autocrata”.

Normal ca unii de la PSD in frunte cu Dragnea, dar și de la alte partide vor sa scape de pușcărie, iar alții (procurorii, serviciile, adeversarii politici, Iohannis) vor sa ii vada la bauhaus. Ca dacă cumva, printr-un miracol, Dragnea supravietuieste, o sa ii bage el la pușcărie. Ce credeți ca ar fi făcut Adrian Nastase cu Basescu dacă câștiga el alegerile prezidențiale din 2004?

Problema acum este ca intreg Sistemul de Justiție este compromis, percepția despre el este făcută franjuri. Nu mai contează cum am ajuns in situația asta sau “de ce”, am putea scrie romane, și sincer chiar nu mai contează.

Realitatea este ca nimeni numai crede in anchetele și investigațiile procurorilor, ca pana și cei mai zeloși avocați ai Procuraturii au semne de întrebare justificate.

Colac peste pupăza, ne-am pricopsit și cu un procuror general plângăcios.”, a scris Mănăstire pe Facebook.

S-au DESPARTIT chiar in noaptea de Revelion, dupa 9 ani de iubire! Mesaj sfasietor: Ma frustreaza!

Pagina 1 din 1