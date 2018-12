DECLARAȚIE INCREDIBILĂ făcută de Mircea Lucescu: „În cazul ăsta, îmi dădeam DEMISIA!”

Mircea Lucescu a declarat că ar fi demisionat de pe banca tehnică a Turciei, dacă ar fi fost nevoit să joace contra României.





Naționala Turciei a căzut în preliminariile Campionatului European din 2020 într-o grupă în care se mai află Franța, Islanda, Albania, Moldova și Andorra. Mircea Lucescu, selecționerul turcilor, a făcut o declarație suprinzătoare. „Dacă picam cu România, îmi dădeam demisia. Serios! Era singurul adversar pe care voiam să îl evit. I-am spus și lui Răzvan asta. E imposibil să pregătesc un meci cu asemenea implicație emoțională. Era prea mult pentru mine! Eu am fost căpitan doar al României. Am refuzat banderola oriunde am mers. Nici la Dinamo sau la Hunedoara nu am vrut-o. Cred că avem șanse să ne calificăm mai departe, eu chiar văd România pe locul secund, după Spania. Sunt alături de România cu sufletul”, a spus Lucescu la Pro X.

