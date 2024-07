Sport Declarația care îl va înfuria pe Gică Hagi: Nu știu dacă Ianis este un lider







România. Tehnicianul român Răzvan Lucescu, campion în Grecia cu PAOK, spune că Ianis Hagi are o slăbiciune care-l poate face vulnerabil în fața adversarilor.

Ianis Hagi nu l-a impresionat pe Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu a evidențiat talentul lui Ianis Hagi. Însă a precizat că pentru a-și pune în practică talentul moștenit are nevoie de o echipă în spate. Fostul antrenor al Rapidului a subliniat că decarul naționalei nu este un jucător care rezistă la efort.

Prestația lui Ianis Hagi de la EURO 2024 nu l-a convins pe Răzvan Lucescu cum că Ianis Hagi ar fi un lider. În schimb, „Prințul” a demonstrat că este un jucător serios, ambițios și cu o determinare mare.

La scurt timp după ce România și-a încheiat drumul la EURO 2024, Hagi a transmis un mesaj fanilor prin intermediul rețelelor de socializare. Încă jucătorul lui Glasgow Rangers, decarul tricolorilor a scris pe rețelele de socializare că tricolorii și fanii deopotrivă au crezut, luptat și visat împreună la EURO 2024.

Un mesaj pentru fanii naționalei

„Am cântat imnul cu zeci de mii de români alături, simţindu-ne ca acasă. Am văzut venind spre noi valuri de energie pozitivă colorată în galben. Am simţit speranţa la fiecare pas şi ne-am îndrăgostit de sentimentul ăsta. Am crezut, am luptat, am câştigat şi am visat împreună. Vă mulţumim! România, va urma”, a notat Ianis Hagi pe Facebook.

Drumul Naționalei antrenată de Edi Iordănescu, alintată „Generația de Suflet”, s-a oprit în optimile de finală, după ce a fost învinsă de selecționata Țărilor de Jos. Olanda a înscris de trei ori în poarta apărată de Florin Niță, cel mai bun jucător al tricolorilor de la EURO 2024.

Hagi și compania s-au calificat în optimile de finală din postura de lideri ai Grupei E. Tricolorii au obținut o victorie în fața Ucrainei, au fost învinși de Belgia și Olanda și au obținut un egal în fața Slovaciei.