Deciziile care arată că valul patru a început. Autoritățile sanitare se pregătesc pentru îmbolnăviri masive cu Delta

S-a redeschis spitalul militar de campanie de pe stadionul CFR din Timişoara, care funcţionează ca secţie externă de boli infecţioase a Spitalului Clinic Militar din Timişoara, asigurând asistenţă medicală şi tratament persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.

“În contextul creşterii constante a numărului de cazuri şi a numărului de persoane ce necesită spitalizare, s-a procedat la reoperaţionalizarea acestui spital modular, fiind operaţionalizate începând de astăzi cele zece paturi în cadrul secţiei ATI şi zece paturi pe secţia infecţioase, paturi non ATI. În funcţie de evoluţia pandemiei şi de necesarul de paturi în spitale, se va reoperaţionaliza şi alte paturi non ATI, la nevoie putând să fie operaţionalizate toate cele 54 de paturi non ATI existente”, a transmis prefectul Zoltan Nemeth.

Pregătiri și la Iași

Spitalul de Boli Infecţioase de la Iaşi se pregăteşte de valul patru al pandemiei şi reamenajează toate pavilioanele, astfel încât unitatea să fie pregătită să se ocupe de cât mai mulţi pacienţi infectaţi cu COVID-19, în următoarele luni. Numărul de cazuri cu persoane infectate cu Sars-CoV-2, care se internează în Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” din Iaşi este în continuă creştere, în ultima perioadă.

„În momentul de faţă am operaţionalizat toate pavilioanele în vederea îngrijirii pacienţilor pozitivi. Inclusiv ultimul pavilion, care îngrijeşte pacienţi non-COVID şi care se află la distanţă de celelalte pavilioane, este în proces de reamenajare din punct de vedere epidemiologic, în vederea transformării acestuia în pavilion COVID-19. Totodată, în vederea măririi capacităţii de îngrijire a pacienţilor care necesită Terapie Intensivă, vom realiza rocada terapiilor intensive. Din totalul pacienţilor internaţi în ultimele trei săptămâni în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, toţi pacienţii au prezentat suspiciune înaltă de infectare COVID-19 cu tulpina Delta, iar o parte dintre aceştia au fost şi confirmaţi”, a declarat doctorul Florin Roşu, manager al Spitalului de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” din Iaşi.

Numărul de cazuri crește rapid

Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi spune că, după cum o arată cifrele, ţara noastră este deja în valul patru al pandemiei. „Evoluţia infectărilor şi a internărilor în spital, a cazurilor grave care ajung în ATI, arată că suntem în valul patru deja şi că tendinţa este de creştere rapidă. Dacă ne referim la rata infectărilor în luna iulie, comparativ cu luna august, constatăm că media infectărilor s-a dublat. În luna iulie aveam cinci cazuri pe zi, în luna august avem 12 cazuri pe zi. S-a dublat şi rata internărilor. Dacă în iulie aveam 2,5 cazuri pe zi, în august sunt 5,2 cazuri pe zi. Trebuie să reţinem că din cele 422 de cazuri internate, 47 au fost persoane care au fost vaccinate, dar niciuna dintre aceste persoane nu a avut o evoluţie gravă”, a spus Vasile Cepoi, director DSP Iaşi.