Decizie bombă! Un nume greu rămâne după GRATII. Judecătorul a AMÂNAT „SOARTA” acestuia

Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, rămâne în Penitenciarul Poarta Albă. Judecătorul din comisia care analizează cererile de liberare a amânat o decizie în ceea ce-l privește pe Constantinescu.





Reacția nu a întârziat să apară; mai exact, fostul șef al CJC, Nicușor Constantinescu, a postat vineri, 4 ianuarie, pe un site de socializare, un mesaj virulant la adresa judecătorului care i-a refuzat șansa la liberare, scrie Replicaonline.

Iată mesajul, integral: „Comisa de liberare condiționată de la Penitenciarul Poarta Albă a fost schimbată radical AZI,când eu am avut evaluarea pentru eliberare.Statul paralel a numit un alt judecător în comisie, loial și supus ordinelor securiste!Am primit 5 luni amânare deoarece doamna judecător a apreciat,cunoscându-mă de câteva minute,că pe parcursul perioadei de detenție am avut o atitudine oscilantă și m-a catalogat drept a fi un pericol social.

Am mentionat in fata comisie ca sunt GRAV bolnav si pentru a mă trata corespunzător trebuie să fiu pus in libertate ,insa doamna judecător nu a tinut cont de acest lucru.

Am făcut deja contestație la Judecătoria Medgidia.Asta este „justiția” în România anului 2019,cea care încalcă drepturile omului și trimite către instanța superioară propuneri de liberare pentru criminali periculoși,dar pentru persoane condamnate ILEGAL de către binomul SRI-DNA pentru presupuse infracțiuni de serviciu amână cu 5 luni(până la noi ordine) liberarea!”.

Iubita lui Bote s-a pozat la dus aproape GOALA cu un alt BARBAT!

Pagina 1 din 1