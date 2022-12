Decizie istorică în Republica Moldova. Parlamentul de la Chișinău renunță la sintagma „limba moldovenească”

Politicienii de la Chișinău au anunțat că, începând din primăvara anului 2023, vor elimina din legislația și actele oficiale ale Republicii Moldova, sintagma „limba moldovenească”. În locul acestei formulări va fi uzitată cea normală, logică, „limba română”.

Măsura este de natură să strângă relațiile cu România, cel puțin la nivel simbolic, și indică faptul că Republica Moldova s-a depărtat de trecutul comunist, legat de Moscova. Chișinăul se îndreaptă spre Uniunea Europeană și spre valorile democrației de tip occidental. Iar unul dintre pașii hotărâți, în această direcție, este și eliminarea unei sintagme care îi ținea departe pe românii de dincoace și dincolo de Prut.

Informația a fost prezentată de președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu.

„Dacă nu în Constituție, atunci în legislația conexă, în legile în care este menționată sintagma. Iată aici noi putem interveni și acesta ar fi un lucru mai sigur pe care-l putem face”, a declarat Igor Grosu la postul de televiziune Moldova 1.

Speranțe și așteptări la Chișinău

Experții în dreptul constituțional al Republicii Moldova susțin că nu ar fi nevoie de o majoritate constituțională în Parlament pentru a schimba sintagma „limba moldovenească” din art. 13 al Constituției. Din punctul de vedere al lui Igor Grosu este vorba doar despre „o părere”, însă el consideră că sunt șanse ca propunerea să fie încununată de succes iar aceste greșeli istorice să fie corectate.

„Și da, și nu, vorba ceea, cu tot respectul față de juriști. Știți cum – câți juriști, atâtea opinii. Că nu este nevoie de aceste 68 de voturi, e o opinie. Sunt alții care opinează că e nevoie de această majoritate constituțională. Alții spun că, da, putem interveni, dacă nu în Constituție, atunci în legislația conexă, în legile în care este menționată sintagma. Iată aici noi putem interveni și acesta ar fi un lucru mai sigur pe care-l putem face”, a spus, în același context, Igor Grosu, conform publicației Infoactual.

Ce șanse sunt pentru reușita demersului

Președintele Parlamentului de la Chișinău a precizat că există o serie de discuții și analize pe această temă sensibilă la Chișinău. El a precizat că lucrurile vor fi schimbate, chiar dacă nu se va reuși imediat, până la finalul acestui an.

„Până la sfârșitul acestui an nu o să reușim, dar o s-o facem. Când faci ceva cu o încărcătură simbolică, emoțională mare, trebuie s-o faci și într-un context legat de un eveniment istoric important. S-ajungem sănătoși în primăvară și probabil atunci o să fie un moment și o dată istorică importantă pentru a veni cu astfel de inițiative”, a completat Igor Grosu.