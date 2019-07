UPDATE:

De asemenea, Dăncilă a mai spus că decizia de schimbare a celor doi miniştri îi aparţine în totalitate.

„Am văzut în spațiul public că a apărut această informație a unor binevoitori că am luat aceste decizii de schimbare la MAI și MAE ca urmare a solicitării președintelui Iohannis. Dacă era să procedez după această gândire veneam de fiecare dată cu miniștri care erau acceptați de domnul Iohannis, repede, nu mai aveam atâtea blocaje de fiecare dată la Guvern atunci când am venit cu o propunere de ministru. Dacă făceam asta nu aveam de fiecare o nevoie de a modifica acei candidați pentru un anumit portofoliu. Deci, menționez, subliniez. Nu am luat această decizie pentru că așa vrea președintele Iohannis. Am luat această decizie pentru că așa cred eu”, a precizat premierul Viorica Dăncilă.

Update: „Am spus colegilor din CEx că avem două portofolii de vicepremier pentru care trebuie să facem nominalizări: cel pe probleme economice şi cel pe parteneriate strategice, că încă şase ministere le-am făcut o evaluare şi am propus CExN schimbarea ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, cu senatorul Nicolae Moga de la Constanţa.

Am luat act de dorinţa de a schimba pe domnul Teodor Meleşcanu cu Ramona Mănescu ca şi ministru al Afacerilor Externe şi am propus pentru funcţia de vicepremier pe parteneriate strategice pe domnul Mihai Fifor, având în vedere că ne aflăm la finalul interimatului legat de acest portofoliu.

Vom avea o nouă discuţie legată de acest portofoliu şi, bineînţeles, de ministerele pe care le vom evalua în continuare”, a declarat Dăncilă la finalul CEx al PSD.

Ştirea iniţială: Principalele declaraţii ale Vioricăi Dăncilă la finalul CEx al PSD de luni, 15 iulie 2019:

(despre alegerile prezidenţiale) Am supus atenției CEX varianta susținerii unui candiat din ALDE, Tăriceanu. La vot a reieșit faptul că PSD își dorește candidat propriu și vom avea discuții pentru susținerea lui de către ALDE și Pro România.

(despre remaniere) Am spus colegilor că avem două portofolii de vicepremier la care trebuie să facem nominalizări, am evaluat încă 6 ministere.

(despre schimbarea de la Ministerul Afacerilor Interne) Am propus schimbarea doamnei Carmen Dan cu senatorul Nicolae Moga.

(despre înlocuirea lui Teodor Meleşcanu) Am luat act de dorința ALDE de schimbare la Minsterul Afacerilor Externe. L-am propus pentru funcția de vicepremier pe parteneriate strategice pe Mihai Fifor.

