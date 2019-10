Reprezentanții Partidului Național Liberal au ales să rămână pe varianta PSD în ceea ce privește majorarea pensiilor. Astfel că punctul de pensie va crește de la 1 septembrie.

Marius Budăi, ministrul Muncii, a susținut în direct la România TV că nu are încredere în decizia luată de Partidul Național Liberal și că nu se va întâmpla așa cum spun ei.

„Nu-i cred. Este simplu. Nu-i cred. Premierul desemnat tocmai a anunțat ieri că scutirile de impozit, date de PSD, sunt niște tertipuri populiste. Orice venit trebuie impozitat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vor introduce impozitul pe pensiile de sub 2.000 de lei și vor reintroduce 5,5% CAS. Nu am cum să îi cred. Până ieri strigau sus și tare că nu sunt bani, acuma sunt bani că suntem în campania electorală. Nu am cum să îi cred. (…) Când mințim, când spunem că avem bani? Sau când spunem că dăm? După doi ani de strigat sus și tare că nu sunt bani, vi acum și spui că sunt bani și dai? Când ai mințit? Atunci sau acum? Oamenii de genul acesta nu au ce căuta în politică. Cândva au mințit”, a precizat Marius Budăi la România TV.

Începând cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie s-a majorat de la 1.100 de lei la 1.265 de lei. Următoarea majorare a pensiilor este preconizată să aibă loc în anul 2020, majorare prevăzută de Legea pensiilor care stipulează o creștere masivă, de 40%.

