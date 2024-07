Justitie Decizie finală pentru socrii lui Cătălin Cherecheș. Au scăpat și de controlul judiciar







Curtea de Apel Târgu Mureș a decis joi să mențină condamnările de trei ani pentru socrii lui Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, pentru dare de mită, respectiv de doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la dare de mită.

Cei doi soți au fost trimiși în judecată de Direcția Națională Anticorupție. Curtea a păstrat toate celelalte prevederi din hotărârea contestată, stabilind că acestea sunt în concordanță cu hotărârea actuală.

Socrii lui Cătălin Cherecheș rămân cu condamnările la închisoare

Mai exact, Curtea de Apel Târgu Mureș a acceptat joi apelul formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Târgu Mureș, confirmând astfel hotărârea de condamnare a celor doi, cu suspendare.

Singura diferență față de decizia primei instanțe a constat în încetarea de drept a măsurii de control judiciar.

„În baza art. 423 alin. 1 Cod procedură penală, desfiinţează parţial hotărârea atacată şi rejudecând cauza în limitele de mai jos: a.) În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa principală de 3 ani închisoare, aplicată inculpatei G.C. perioada reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu cuprinsă între 09 noiembrie 2023 - 07 februarie 2024.

Constată că la data de astăzi, data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, în baza art. 241 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, măsura preventivă a controlului judiciar sub puterea căreia se află inculpata G. C. încetează de drept. b.) În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare, aplicată inculpatului G D P (), perioada reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu cuprinsă între 09 noiembrie 2023 - 07 februarie 2024. Constată că la data de astăzi, data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, în baza art. 241 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, măsura preventivă a controlului judiciar sub puterea căreia se află inculpatul G.D.P. încetează de drept”, se arată în hotărârea luată de Curtea de Apel Târgu Mureș.

Ce măsuri trebuie să respecte în continuare cei doi

Prima instanță i-a obligat pe socrii lui Cătălin Cherecheș să respecte, pe durata termenului de control judiciar, o serie de măsuri și să participe la programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probațiune sau în colaborare cu instituții din comunitate.

De asemenea, cei doi vor efectua activități voluntare în folosul comunității la Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin sau la Primăria Municipiului Reghin. Asta pentru o perioadă de 120 de zile, respectiv 100 de zile.

De asemenea, tribunalul a confirmat confiscarea sumei de 50.000 euro de la inculpata G.C., bani care au fost transmiși de aceasta magistratului F.H.G.R. prin intermediul unui colaborator, F.H.R.

În același timp, cererea de confiscare a echivalentului în bani al produselor de cofetărie oferite de inculpata G.C. martorului denunțător F.H.R. a fost respinsă, potrivit Agerpres.