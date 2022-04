Decizie crucială a Guvernului! Legile justiţiei, trimise la Bruxelles. Ce modificări se vor face

Astăzi, 18 aprilie, ministerul Justiției transmite că oficialii de la Bruxelles urmează să consulte proiectele de lege privitoare la sistemul juridic din România, dar și a Codurilor Penale după care funcționează statul de drept în țara noastră, conform Stiripesurse.ro.

Această măsură urmează procedeele din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, de la nivelul Uniunii Europene.

Dezbateri privind legile Justiției

Legile sistemului juridic au fost puse în dezbatere publică în luna septembrie a anului 2020, procedură încheiată în primăvara anului 2021. În vara lui 2021, procedura privind avizarea noilor măsuri a fost amânată.

Întreg procesul a fost reluat în decembrie 2021, proiectele fiind finalizate la sfârșitul lunii martie-începutul lunii aprilie 2022.

Procesul de dezbatere publică asupra legilor de modificare a Codului penal, respectiv a Codului de procedură penală a fost finalizat în anul 2021, dar fără ca acestea să treacă de Guvern sau Parlament.

Finalizarea proiectelor privind noile legi ale Justiţiei, precum şi a proiectelor de modificare a Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală constituie un obiectiv prioritar al Guvernului, dar și un obiectiv al MCV pe Justiție, așa cum este stipulat și în PNRR.

Data limită pentru intrarea în vigoare a modificărilor la legile justiției și la Codurile penale este 30 iunie 2023, respectiv 31 decembrie 2022.

Desființarea SIIJ ar putea influența aderarea României la Spațiul Schengen

Ministrul Cătălin Predoiu a criticat, joi, 17 februarie, solicitarea politicienilor USR de a amâna dezbaterea pe proiectul de lege privind desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor in Justiție (SIIJ). Demersul cu pricina, impus și prin directivele MCV, poate influența procesul de aderare a României la Spațiul Schengen, pentru care țara noastră este deja pregătită din punct de vedere tehnic încă din anul 2010.

„Înțeleg că e o culpă dacă un minister trece imediat la treabă și nu așteaptă luni de zile pentru a rata obiectiv după obiectiv şi a critica, după aceea, pe alții că nu le îndeplinesc”, a declarat ministrul Justiției, în ședința Comisiei Juridice, în care s-a dezbătut proiectul de desființare a SIIJ.

Cătălin Predoiu insistă asupra dezbaterilor desființării SIIJ

Cătălin Predoiu a fost acuzat că s-a grăbit să îndeplinească obiectivele din programul de guvernare. Politicienii USR au solicitat, astfel, în reuniunea de joi, amânarea dezbaterii desființării Secției Speciale.

Poziția celor din urmă nu ia prin surprindere, având în vedere că, anterior, fostul lider al USR, Dacian Cioloș, a acuzat inițiativa oficialului, drept a fi „o mutare de sub o siglă sub o altă siglă”, care ar intimida magistrații.

„Ministerul Justiției va participa la aceste consultări. Nu numai că va participa, dar le va fi organiza. Noi am fost în contact cu Comisia de la Veneţia şi am fost întrebaţi dacă dorim să le organizăm şi evident am răspuns afirmativ. Am trimis invitațiile la foarte multe instituții”, a declarat Cătălin Predoiu, subliniind că nu privește drept un impediment demararea în paralel a unei dezbateri pe subiectul desființării SIIJ în Parlament.

România, cu un pas mai aproape de aderarea la Spațiul Schengen

Cătălin Predoiu a subliniat că măsura cu pricina reprezintă și o Directivă oferită prin intermediul MCV, care ar putea influența procesul de aderare a țării noastre la Spațiul Schengen.

„Desfiinţarea SIIJ ar putea avea un impact în procesul de aderare a României la Spaţiul Schengen. După cum e cunoscut, România e pregătită din punct de vedere tehnic de aderare la Spaţiul Schengen încă din 2010, şi menținerea ei în afara acestui spațiu afectează grav interesele economice ale companiilor româneşti şi ale cetăţenilor”, a spus Cătălin Predoiu, potrivit news.ro.

Șeful de la Ministerul Justiției a precizat că problemele cu care se confruntă țara noastră din punct de vedere judiciar – inclusiv corupția – sunt comune cu ale altor state membre ale Uniunii Europene, astfel încât „în măsura în care ne putem atinge obiectivele din cadrul MCV, inclusiv desființarea SIIJ, este firesc ca MCV să înceteze şi monitorizarea să continue pe mecanismul aplicat tuturor statelor UE”.