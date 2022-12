Decizie a SUA privind vânzarea de avioane F-16 către Turcia: au fost eliminate prevederile restrictive

Comisiile reunite ale celor două camere ale Congresului american au definitivat proiectul NDAA (National Defense Authorization Act) care alocă apărării un buget de 857 de miliarde de dolari.

Agenția Anatolia a intrat în posesia celei mai noi versiuni a proiectului de lege care va fi supus votului în ședința comună a celor două camere.

Nu se mai regăsesc articolele referitoare la condiții restrictive pentru vânzarea de avioane F-16 către Turcia

În cea mai recentă versiune a proiectului nu se mai regăsesc articolele referitoare la condiții restrictive pentru vânzarea de avioane F-16 către Turcia. Acele articole, depuse ca amendamente la versiunea prezentată inițial în Camera Reprezentanților, au fost semnate de 18 politicieni din Cameră, printre care reprezentantul democrat de New Hampshire Chris Pappas, reprezentantul republican de Florida Gus Bilirakis, reprezentantul republican de New York Nicole Malliotakis și reprezentantul democrat de New Jersey, Frant Pallone, cunoscuți pentru simpatiile lor față de Grecia.

Eliminarea articolelor respective a venit după ce propuneri similare depuse anterior de senatorul de New Jersey Bob Mendez și senatorul de Maryland Chris van Hollen nu au fost incluse în varianta proiectului NDAA depusă la Senat.

Potrivit prevederilor restrictive depuse la Camera Reprezentanților, se interzicea în baza Legii privind Controlul Exporturilor de Arme, vînzarea către Turcia de noi avioane F-16 și de kituri pentru modernizarea celor existente. Turcia putea primi totuși o derogare de la prevederile legii în următoarele condiții:

„Președintele poate aplica o derogare de la acest articol după ce vor fi prezentate Senatului și Camerei Reprezentanților măsuri concrete pentru a garanta că respectivele vânzări sunt în acord cu interesele majore de securitate națională ale Statelor Unite și că avioanele nu vor viola spațiul aerian al Greciei”.

Amendamentele depuse de Menendez și van Hollen nu au fost acceptate în proiectul de la Senat, în timp ce amendamentele depuse de Pappas și susținătorii săi au fost adoptate în Camera Reprezentanților pe 14 iulie.

Eforturile diplomaților turci și ale Ministerul Turc al Afacerilor Externe au influențat această decizie

Se afirmă că eforturile depuse la Washington de diplomați turci și de Ministerul Turc al Afacerilor Externe au influențat această decizie în Congres.

În urma eliminării prevederilor restrictive în ședința Comisiilor reunite, Congresul nu mai deține puterea de a limita în baza legii vânzarea de avioane F-16 către Turcia însă pentru ca armele să poată fi vândute, Congresul nu trebuie să se opună notificării de vânzare transmise de administrație.

Pe de altă parte, este de așteptat ca membrii Congresului cunoscuți pentru sentimentul anti-turcesc și pentru apropierea de lobby-ul grecesc, în frunte cu Menendez, să încerce în continuare să împiedice cu fiecare ocazie vânzarea de avioane F-16 către Turcia, notează sabah.com.tr

Turcia solicită Statelor Unite 40 de noi avioane de luptă F-16 Block 70 și kituri de modernizare pentru 80 de avioane aflate deja pe inventarul său.

(Traducerea Rador)