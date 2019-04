Decizie șocantă luată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Se poate declanșa o reacție în lanț

Nicolae Bacalbașa a reclamat în fața instanței fapta de ultraj după ce a fost agresat de un protestatar #Rezist în parcul Izvor din cauza votului dat pe Legile Justiției. Procuroarea Mihaela Ioana Georgescu de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București a stabilit că nu a există faptă de ultraj reclamată de deputatul Bacalbașa, motivând că „nu orice act de violenta este producător de suferințe fizice”. Nicolae Bacalbasa a declarat că va ataca ordonanța de clasare.





Procuroarea Georgescu de la PJS 5 a stabilit ca nu a exista fapta de ultraj reclamata de deputatul Bacalbasa, motivând ca „nu orice act de violenta este producător de suferințe fizice". Cu alte cuvinte, chiar dacă a fost agresat, nu înseamnă și ca a suferit, informează luju.ro.

Procuroarea Mihaela Ioana Georgescu a înțeles sa clasase cauza, susținând ca „fapta nu există" ori "nu este prevazută de legea penal". Conform actului de sesizare din oficiu, din 30 octombrie 2018, deputatul PSD Nicolae Bacalbașa a fost împins și bruscat de către unul din protestatari care l-a „atacat” pe la spate, moment în care Bacalbasa s-a dezechilibrat, și a fost pe punctul de a cădea. Pentru a scapă de furia #Rezist, parlamentarul a avut nevoie de protecția jandarmilor pentru a traversa în siguranță parcul Izvor. Ulterior acestui incident, procuroarea Georgescu l-a chemat pe Bacalbașa audieri. Cu acestă ocazie, parlamentarul a formulat o plângere penală împotriva protestatarului care l-a bruscat.

După 5 luni de ancheta, mai exact in 25 martie 2019, procuroarea Mihaela Ioana Georgescu a dispus clasarea dosarului pentru infracțiunea de ultraj în baza art. 16 alin. (1) litera b) teza I - „fapta nu este prevazută de legea penală” pentru împingerea deputatului si in baza art. 16. alin. (1) litera a) - “fapta nu există”. Procuroarea Georgescu a justificat soluția arătând ca nu a rezultat in urma administrării probatoriului faptul ca Nicolae Bacalbașa a fost amenințat de protestatari.

Susținerile procuroarei Georgescu din cuprinsul sunt contrazise nu doar de imaginile video surprinse la acel moment, dar si de comunicatul de presa pe care Jandarmeria Romana l-a dat publicității după incidentul din parcul Izvor, care l-a avut drept victima pe deputatul Nicolae Bacalbasa: „Referitor la incidentul din Parcul Izvor, unde un grup de persoane a agresat o alta persoana verbal si fizic, precizam faptul ca persoana care a agresat fizic si care a încercat sa părăsească ulterior zona a fost identificata si dusa la secția de politie pentru a fi luate măsurile legale”.

Câteva pasaje din ordonanța de clasare:

„Prin ordonanța din 12.11.2018 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 C.pen. Din declarația persoanei vătămate Dobrovici Bacalbasa Nicolae rezulta faptul ca, la începutul verii 2018 ieșise din clădirea Parlamentului si se deplasa către casa prin parcul Izvor. (…) După ce a trecut de grupul de protestatari, persoana vătămată a fost înconjurata de 5-10 persoane din rândul protestatarilor, care se manifestau violent, ii adresau injurii, o amenințau și ii reproșau votul din parlament pe Legile Justiției. Persoana vătămată a fost puternic împinsă din spate, s-a dezechilibrat, dar nu a căzut la nivelul solului. (…) Din declarația făptuitorului Pitis Nicolae Adrian rezulta faptul ca la data de 20.06.2018 se afla împreună cu alți protestatari în Parcul Izvor pentru a-si exprima nemulțumirea la adresa actualei majorități parlamentare. La un moment dat, printre protestatari si-a făcut apariția un parlamentar ce semăna cu deputatul Nicolae Bacalbasa. In acel moment, deputatul a fost înconjurat de un grup de protestatari printre care se afla si făptuitorul, iar unul dintre aceștia, cunoscut sub numele de Marian Ceaușescu a început sa-i adreseze deputatului acuzații legate de modul în care își desfășoară activitatea, moment în care Nicolae Bacalbasa a lovit protestatarul cu pumnul in burta. Văzând acest lucru, făptuitorul Pitis Nicolae Adrian a reacționat si l-a împins pe deputat, dorind sa-l îndepărteze pe acesta de lângă protestatarul lovit si neintenționând sa-i provoace persoanei vătămate suferințe fizice. Făptuitorul declara ca nici el si nici ceilalți protestatari nu au adresat amenințări de nici o natura persoanei vătămate, ci doar i-au reproșat modul în care acesta ii reprezinta pe alegători în Parlament”.

