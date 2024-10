Justitie Ce pedeapsă primești dacă recunoști că ai luat 760.000 de lei mită. Cazul managerului de la Spitalul CF2







Șerban Bucur, fostul manager al Spitalului CF2 din Capitală și alți patru inculpați în același dosar de luare de mită și-au recunoscut vinovăția și au semnat acorduri cu procurorii. Potrivit anchetatorilor, Bucur ar fi primit mită însumând peste 760.000 de lei. El a primit o pedeapsă cu închisoare de trei ani cu suspendare.

Șerban Bucur primea banii în biroul său, apoi distrugea plicurile

Șerban Bucur, fostul manager al Spitalului CF 2 din București, a recunoscut că a primit mită de la mai mulți oameni de afaceri, implicând sume în valoare totală de 764.370 lei.

Aceste sume reprezentau între 5% și 10% din valoarea facturilor plătite de spital pentru contracte legate de furnizarea hranei pacienților, lucrări de reparații și alte servicii, precizează procurorii, scrie News.ro.

Pe 12 iulie 2024, Bucur a fost pus sub control judiciar de DNA pentru șase infracțiuni de luare de mită și una de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane. Mita era primită direct în biroul său.

„Sumele de bani ar fi fost primite direct de inculpat, în biroul acestuia, iar, după plecarea oamenilor de afaceri, managerul Bucur Şerban ar fi verificat cu atenţie plicurile primite şi ar fi procedat la numărarea sumelor de bani, de regulă sub birou, distrugând, ulterior, plicurile”, precizau anchetatorii.

Potrivit sursei citate, banii ar fi fost primiţi de managerul spitalului în legătură cu atribuţiile sale de serviciu şi anume, pentru asigurarea bunei desfăşurări a relaţiilor contractuale şi plata facturilor.

„Cele 146 de acte materiale reprezintă tot atâtea împrejurări în care managerul spitalului ar fi primit sumele de bani, în numerar, de regulă în plic, de la reprezentanţii societăţilor comerciale, cu prilejul întâlnirilor care au avut loc la biroul său de la Spitalul Clinic CF nr. 2 din Bucureşti”, arată DNA.

Acordul de recunoaștere și sentința

Procurorii DNA au anunțat că Bucur a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției. El va ispăși o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de patru ani.

De asemenea, i se interzic mai multe drepturi, precum „de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; interzicerea dreptului de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv manager al unei unităţi sanitare publice şi interzicerea dreptului de a deţine, purta şi folosi orice categorie de armă”, precizează procurorii anticorupţie.

Sursa citată a menţionat că fostul manager a declarat „expres” că este de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 120 zile şi să-i fie confiscată suma de 764.370 de lei.

Pedepsele celorlalți inculpați

Cei patru oameni de afaceri implicați, acuzați de dare de mită în formă continuată, au încheiat și ei acorduri de recunoaștere.

Aceștia au primit pedepse cu închisoarea cu suspendare, între un an și patru luni și un an și șase luni, plus interzicerea unor drepturi.