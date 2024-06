Monden Decizia luată de CRBL după ce a divorțat: I-a uimit pe toți







CRBL și fosta lui parteneră au decis să se separe. Cei doi au lăsat în urmă un deceniu și jumătate de relație și au luat-o pe drumuri diferite. Cu toate acestea, artistul a luat decizia să nu renunțe la legătura strânsă cu mama fiicei lui.

CRBL a rămas în relații bune cu fosta soție

CRBL și Elena Viscu s-au căsătorit în anul 2008. După 16 ani de relație, cei doi au decis să se separe. Cei doi au divorțat în luna aprilie, însă au decis să păstreze o relație de prietenie. De dragul fiicei lor, ambii foști parteneri comunică și iau împreună deciziile legate de copil.

„O relație de comunicare pentru Alessia. Bine, echilibrată, povestim. Indiferent ce crede lumea, noi am luat o decizie împreună. Noi se pare că suntem printre puținele cupluri care sunt mature în a lua astfel de decizii. Cred că asta a fost în toată povestea aceasta. Mie îmi place să trăiesc azi ca și cum e mâine, îmi place să merg înainte, optimist, mă las condus de ziua de mâine”, a declarat CRBL, la Antena Stars.

Fiica lor a rămas în grija mamei

Cu toate că are o relație apropiată cu fiica lui, artistul a acceptat ca aceasta să rămână alături de mama ei. Astfel, CRBL a rămas în locuința veche a familiei, iar cele două s-au mutat în altă casă.

Micuța Alessia duce mai departe pasiunea pentru muzică a tatălui ei. În plus, cei doi ar putea avea în curând un proiect muzical.

„Suntem în categoria working progress și e posibil. Chiar acum e în derulare un moment în care ar trebui să apară și ea, dar să vedem cu școala și cu filmările dacă ne sincronizăm, dacă nu, mai amânăm”, a spus artistul, conform Libertatea.

CRBL și Elena, divorț după 16 ani de mariaj

După mulți ani petrecuți împreună, cei doi foști parteneri au decis să se separe. Ambii au anunțat separarea prin intermediul unui mesaj emoționant.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei”, anunțau cei doi foști soți.