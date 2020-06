Fosta componentă a trupei Mandinga a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor și a încasat suma de 250.000 de lei. După revenirea în țară, Elena a decis să recupereze perioada de patru luni în care a participat la filmări și nu și-a putut întreține aspectul fizic la cote ridicate.

Așa că artista a mers la o clinică și și-a injectat acid hialuronic în buze, după cum anunță cancan.ro, remarcând o postare pe Facebook, pe grupul Survivor România 2020.

„Tot îi plângea lumea pe aici, vai, săraca Elena nu are bani, are copil mic, stă în chirie…dar primul lucru pe care îl face după ce a câștigat este să își pună buze și cine știe ce alte intervenții estetice”, a fost scris în timpul fotografiei.

Despre Elena s-a zvonit că trăiește în chirie și are dificultăți financiare în condițiile în care trebuie să se descurce cu un copil mic și este divorțată. „Tot sacrificiul pe care l-am făcut aici este pentru băiețelul meu Răzvănel, pe care l-am lăsat acasă la vârsta de 1 an și 4 luni și pentru care sunt aici și vreau să îi ofer un trai mai bun, un cămin, și sper din tot sufletul ca asta să fie, este cea mai mare realizare pe care aș putea să o fac pentru el în momentul de față”, spunea cântăreața, înaintea finalei de la „Survivor România”, vorbind despre motivația pe care a avut-o atunci când a decis să participe la acest show de televiziune.

Apoi, pe vlogul ei le-a răspuns criticilor care remarcaseră că a luat câteva kilograme în plus în timpul emisiunii. „Am văzut că foarte mulți v-ați mirat că m-am îngrășat la Survivor. Ei, bine, să știți că nu e din pricina mâncării. Este vorba de o problemă hormonală care se întâmplă, am înțeles eu, frecvent, celor care merg în astfel de competiții, chiar și la Survivor. Este o dereglare pe care nu pot s-o gestionezi…

Atunci când corupul nu mai mănâncă foarte mult timp și câștigă niște recompense ca cele pe care le câștigam noi, evident că exisatu niște șocuri pe care noi le dădeam organismului”, a spus fosta componentă a trupei Mandinga.