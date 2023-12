Debirocratizare în Republica Moldova. Antreprenorii scapă de 15 formulare

Anunțul cu privire la debirocratizare și schimbările la formulare a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba.

Mai puține formulare

„Eliminăm birocrația, digitalizăm procese, finanțăm afaceri, modernizăm legislația și sprijinim antreprenorii în identificarea și accesarea noilor piețe.

A fost un an în care am promovat reforme economice ambițioase de care are nevoie țara noastră. Este important să stimulăm o creștere economică rapidă, astfel încât să putem asigura suportul necesar pentru îmbunătățirea calității vieții oamenilor”, a anunțat oficialul.

„Ca să atingem acest scop, rolul echipei de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova este să susținem antreprenorii, ca aceștia să creeze noi locuri de muncă bine plătite și valoare adăugată. Ne-am setat obiectivul de a face din Republica Moldova țara cea mai prietenoasă afacerilor din regiune”, a mai spus Alaiba.

El a vorbit și despre eliminarea sau digitalizarea unor formulare. „La sfârșitul acestui an, avem: din 525 de servicii pentru antreprenori, 48,2% sunt digitalizate. Am prelungit termenul de funcționare a Parcului IT până în 2035, cu păstrarea impozitului unic de 7%. Oferim previzibilitate și perspective clare rezidenților și potențialilor investitori în domeniul tehnologiilor informaționale.

Efortul nostru de reducere a birocrației economisește antreprenorilor aproape 1 miliard de lei (0,5% din PIB) și peste 6 milioane om-ore pe an.

Am inițiat cea mai serioasă reducere a poverii de raportare – din 92 de rapoarte pe care le solicită Serviciul Fiscal de Stat și Biroul Național de Statistică, deja din 2024 eliminăm 15, digitalizăm altele 9 și optimizăm 14, care înseamnă 684 mii de ore de muncă și 68 de milioane de lei economisiți în fiecare an”, a explicat ministrul.

Sprijin pentru economie

„Am acordat granturi în valoare totală de aproximativ 260,0 mil. lei pentru circa 700 de companii. Am lansat programul guvernamental 373, prin care am ajutat 161 de companii (datele sunt din 21 decembrie) să se dezvolte, valoarea investițiilor fiind deja de 650 mil lei, iar cifra cea mai importantă e că beneficiarii programului 373 au crescut numărul locurilor de muncă cu peste 20%.

Am adus oamenilor noștri acordul de roaming cu UE, am semnat aderarea Republicii Moldova la Programul Piața Unică UE, am finalizat aderarea țării noastre la Programul Europa Digitală.

Am semnat Acordul de Liber Schimb cu EFTA, am obținut prelungirea comerțului liberalizat cu UE și avansăm în actualizarea Acordului de Comerț Liber cu Turcia. Am simplificat viața antreprenorilor prin Reforma SRL, reforma Activității Independente, reforma impozitului pe venit.

Astea și multe altele le-am făcut din adânca noastră convingere că pentru o economie puternică, statul trebuie să înceteze să fie parte a problemei și să devină parte a soluției, iar companiile, mari și mici, locale sau străine, să vadă în stat un partener, nu un obstacol”, a mai spus Dumitru Alaiba.

Mai simplu fără atât de multe formulare

„Am ales să facem asta nu de dragul cifrelor, și nu pentru că este ușor, dar pentru bunăstarea cetățenilor: prin oferirea de oportunități noi de angajare, acces la numeroase servicii de calitate și facilitând un mediu atractiv, prielnic, liber, deschis și SIMPLU pentru investiții și inovație, un mediu economic cu reguli egale pentru toți.

Aici găsiți informații detaliate despre am făcut în ultimul an.

Desigur că mai avem multe de făcut. Mult mai multe decât am făcut deja. Desigur că nu suntem la capăt. Desigur că țara noastră mai are nevoie de multe, multe reforme structurale. Continuăm să muncim.

Mulțumesc tuturor care au fost parte din inițiativele noastre. A fost un an în care am văzut o mobilizare exemplară. Parteneri de dezvoltare, asociații de afaceri, antreprenori, colegi din alte instituții, toți au contribuit imens la înregistrarea acestor rezultate”, a mai scris Alaiba.